El espantoso gesto que tuvo Alexis Mac Allister con Camila Mayan al terminar: “Me puso todo en cajas”

La ruptura de Alexis Mac Allister con Camila Mayan cada vez presenta más fisuras. Tras culminar su vínculo en diciembre de 2022, se han revelado diferentes circunstancias que dejaron como desenlace la nueva relación del futbolista con Ailén Cova, su amiga de la infancia.

Una de las terribles historias de la ruptura tuvo que ver con la mudanza de Mayan del departamento del futbolista. En esta anécdota, la modelo reveló en un stream cuáles fueron los terribles gestos que tuvo su expareja.

Cómo fue el proceso de mudanza de Camila Mayan a Argentina tras su ruptura con Alexis Mac Allister

La modelo reveló toda su experiencia en “Patria y familia”, ciclo de stream en el cual participa. Ahí, destacó que intentó llevarse a Argentina todos los objetos personales que se encontraban en la vivienda. Sin embargo, el primer percance ocurrió cuando la señora de servicio le guardó todo directamente en cajas.

“Me voy de donde yo vivía y me traigo acá a la Argentina lo que puedo. Había un montón de cosas que eran solo mías, que no compartíamos, digamos, sino libros, accesorios, esas cosas. Lo dejé guardado en un cuarto que hacía de escritorio y después, la señora que iba a limpiar, me puso todo en cajas”, relató la expareja de Alexis Mac Allister.

Seguidamente, tras terminar con el desalojo de la casa, Mayan explicó que le había consultado a la dueña si le podían mandar las seis cajas con sus pertenencias a la casa de una amiga. Esto, dado que el futbolista no quiso hacerlo porque era muy costoso.

Camila Mayan ventiló la peor maldad de Alexis Mac Allister. Captura del video.

“Cuando la casa se iba a desocupar, le pedí a la dueña si podía mandar las cajas, que eran 6, a la casa de una amiga que vive allá porque no me las quisieron mandar porque, supuestamente, era muy caro”, resaltó la influencer, causando indignación entre sus compañeros.

Finalmente, cuando la amiga de Mayan recibe las cajas, le envía la foto de las mismas por un peculiar detalle: solo había dos de las seis cajas con sus pertenencias.

“Mi amiga recibe las cajas, me manda fotos y veo solo dos, pero pensé que era como una muestra. No. Cuando fui de visita la semana pasada a su casa en Brighton y quiero sentarme a ver las cosas que había dejado, me encuentro que faltaban más de la mitad”, cerró Camila Mayan sobre la desaparición de sus cosas tras separarse de Alexis Mac Allister.