Alexis Mac Allister habló de su relación con Ailén Cova: ¿le tiró un palito a Cami Mayan?

A pesar de su gran desempeño en el Mundial Qatar 2022, Alexis Mac Allister quedó metido en medio de una fuerte polémica. El futbolista de la Selección Argentina se separó de su novia Cami Mayan, y al poco tiempo, blanqueó su nuevo romance con su mejor amiga de la infancia, Ailén Cova.

Desde entonces, muchas personas se solidarizaron con Cami Mayan quien regresó a la Argentina para enfocarse en su carrera como influencer. Mientras que Alexis Mac Allister y Ailén Cova recibieron fuertes críticas tras hacer oficial su relación.

En los últimos dos años, el jugador de la Scaloneta no paró de ser noticia, aunque no por sus logros como futbolista sino por su vida personal. Incluso, en el último tiempo, volvieron a circular los rumores de infidelidad cuando fue vinculado con la modelo Rocío Robles.

Tras la Copa América 2024, Alexis Mac Allister brindó una entrevista para Urbana Play y se refirió a las polémicas que rodean su vida y cómo lleva las críticas por su relación con Ailén Cova.

Qué dijo Alexis Mac Allister sobre Ailén Cova

En diálogo con Matías Martin en Urbana Play, Alexis Mac Allister contó cómo lleva tanta exposición. En especial, los rumores que circulan a su alrededor y las fuertes críticas que recibe.

“Lo tomo con mucha tranquilidad y mucha normalidad. Está claro que somos jugadores de fútbol, que somos personas públicas y sabemos que van a hablar y decir un millón de cosas”, aseguró Alexis.

“Intento no meterme en esa. A mí en lo personal no me influye para nada lo que se dice, porque estoy acostumbrado desde chico a escuchar cosas y a que digan tantas barbaridades, que ya hoy por hoy da igual”, agregó.

Mac Allister admitió que la parte más difícil se la lleva su entorno, en especial Ailén Cova. “Me duele un poco por mi familia, obviamente. Por mi novia, en especial, porque sé que ella no está acostumbrada a este tipo de cosas. Recién está entrando en un mundo donde se está dando cuenta de un montón de cosas”, aseguró.

Por último, a pesar de no nombrar a su ex, hizo referencia al escándalo con Cami Mayan. “Yo sé muy bien quién soy, estoy tranquilo porque sé que la gente que me conoce sabe cómo soy. Lo llevo con tranquilidad pero obviamente cuando le pega a mi familia, ahí sí ya no me da. No me gusta para nada”, señaló.