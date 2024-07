El peculiar accidente de Marcelo Polino con un masajeador: “No podía caminar”

Marcelo Polino es uno de los periodistas principales en el rubro del entretenimiento. Su participación en programas como “Bailando por un Sueño”, “Viviendo con las estrellas” y “La Voz del Embajador” lo han consolidado en la TV argentina.

Amigos comparten escena en "Fátima 100%".

“Compartí una merienda y después el cumpleaños de Fátima también, la pasamos muy bien. Conocí a Karina, que hay una imagen muy fuerte, el presidente la presenta como el jefe”, destacó el periodista sobre su encuentro con Fátima Flórez, Javier y Karina Milei.

Ahora bien, Polino sigue dando de qué hablar en los medios de comunicación. Eso se realzó este 26 de julio, cuando el presentador habló sobre su peculiar accidente.

El accidente de Marcelo Polino que le provocó una lesión

La anécdota fue confesada por Marcelo Polino en Mitre Live. Ahí, Juan Etchegoyen reveló que el periodista contaba con una lesión y que requería de reposo.

“Sufrió un accidente doméstico en los últimos días. La pasó mal y se encuentra en pleno proceso de recuperación”, reveló el comunicador en su segmento.

Seguidamente, Polino explicó que se lastimó el tobillo en su casa. Todo habría comenzado en el gimnasio, cuando el periodista decidió entrenar.

El conductor y periodista llega a Mendoza con el espectáculo "Fátima 100%".

“Hola Juan, te cuento de mi lesión en el tobillo. En mi casa tengo gimnasio y comencé a entrenar”, comenzó explicando el presentador.

Tras culminar de entrenar, Marcelo decidió utilizar un masajeador en los pies. Sin embargo, tras dejarlo por varios minutos, comenzó a sentir molestias.

Carlos Perciavalle y Marcelo Polino visitaron a Gasalla. (Captura El Trece)

“Hacía mucho que no hacía piernas, entonces hice cuádriceps, y dije ‘me voy a poner un masajeador que tengo’, que me lo había regalado Telefe, para no estar contracturado mañana (...) Este masajeador me lo puse en los pies a ver qué sensación tenía y lo dejé quince o veinte minutos. Empezó a molestar”, recordó el periodista.

El incidente que provocó una lesión

Luego de utilizar el masejador y sentir la molestia, lo dejó y se acostó a dormir. Al día siguiente, se le hinchó el pie y no lograba caminar.

“Al otro día, me levanté y no podía caminar; se me había hinchado el pie y me dolía un montón”, aseveró Marcelo Polino en Mitre Live.

Marcelo Polino

Finalmente, tras no soportar el dolor, decidió ir al médico y recibió un duro diagnóstico: una distensión en los ligamentos. Para recuperarse, deberá estar en reposo y utilizar una bota de hielo.

“El doctor Furman me revisó y me mandó a hacer una resonancia. Tengo una distensión de ligamentos y ahora estoy con rehabilitación y bota con hielo”, cerró el periodista con suma angustia.