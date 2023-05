A 17 años de la cachetada en vivo: así fue el encuentro de Eliana Guercio y Marcelo Polino

El cruce de Eliana Guercio y Marcelo Polino, quienes habían tenido un duro enfrentamiento en el pasado, fue inminente en el estreno de la nueva versión de Polémica en el bar.

La creación de Gerardo Sofovich, Polémica en el bar, festeja sus 60 años y para esta nueva temporada se decidió que sea Marcela Tinayre, hija de la mismísima Mirtha Legrand, quien se ponga al frente del programa.

La mesa que con la presencia de Chiche Gelblung, Gabriel Schultz, Flavio Mendoza, Walter Alfa Santiago, además de Eliana Guercio y con la participación de Marcelo Polino. Estos dos últimos fueron los protagonistas de un reencuentro muy esperado durante años por los espectadores de la TV argentina.

Con motivo de la 2° edición de la Gala “Noche Azul” de la Fundación Gedyt, entidad que preside el Dr. Luis Caro, en septiembre de 2022 se habían vuelto a ver las caras el periodista y la exvedette.

Fue la propia Guercio quien subió una imagen a sus redes sociales, especialmente en Instagram, en la que se la puede ver apretando el rostro de Marcelo, lo que dio a entender que todo estaba perfectamente bien entre ellos, y aún más teniendo en cuenta el texto que acompañaba la imagen: “Feliz de verte”.

Eliana Guercio y Marcelo Polino se reencontraron en una gala benéfica que busca generar conciencia contra el cáncer de colon Foto: google

Y fue este lunes 29 de mayo de 2023, fue el momento en que este encuentro se produjo en plena cámara, comparten aire en Polémica en el bar y son compañeros.

Durante la emisión del programa, Polino encarnaba el papel del dueño del local donde funcionar el establecimiento. “Esa cabellera rubia la recuerdo”, expresó el periodista al ver a Guercio de espaldas, que se encontraba distraída mirando su celular. “La última vez que la vi fue hace 17 años”, continuó él.

Fue en ese instante que él le tocó el hombro para llamar la atención, y ella, al darse vuelta y mirarlo a los ojos, se levantó de su asiento y con una amplia sonrisa solo atinó a decir: “¡Marcelo!”, previo a que se saludaran con dos besos y al mirar a cámara dijeron: “Somos tan hipócritas en este ambiente”. “Estás divina”, fueron las palabras de él, a lo que ella respondió: “Qué lindo verte, vení, sentate, acompañanos”.

El encuentro entre Eliana Guercio y Marcelo Polino, en Polémica en el bar Foto: google

La bofetada de Guercio a Polino en pleno vivo:

La discusión entre Marcelo Polino y Eliana Guercio fue en 2006, año en el que ella trabajaba con Jorge Corona y pasaba su mejor momento profesional.

Guercio se sentó en el piso de Intrusos para una entrevista en vivo, pero sin dudarlo se levantó de su silla y se dirigió directamente hacia donde se encontraba Marcelo Polino y empezó a pegarle sin parar, enfurecida. Jorge Rial, que era el conductor, se acercó para intentar detenerla y, ni bien pudo el panelista liberarse de los golpes, se reincorporó y se retiró del estudio.

“Está Eliana Guercio con nosotros. Yo hablé por teléfono con ella, la noté muy angustiada…”, empezó con la presentación correspondiente Rial, pero ella lo interrumpió: “Ya no estoy angustiada. Si me permitís, Jorge, antes que nada, yo quiero…”, dijo mientras se levantaba para dirigirse hacia donde estaba sentado Polino. “¡A mí nadie me dice pu...!”, le comenzó a gritar mientras le pegaba furiosa al periodista.

“Estoy harta de que este maleducado me falte el respeto, porque yo pu... no fui nunca, ni por plata, ni por un regalo, ni por una tapa de revista, ni por un trabajo. Y no se lo permito más, ¡me hartó! Me das pena, Polino, por ganarte la plata así. No hacía falta que me nombres, faltaba que des mi grupo sanguíneo, nomás”, finalizó. El enfrentamiento entre ellos duró años y aflojo mucho tiempo después.