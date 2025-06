Marcelo Polino reveló qué parte de la herencia de Antonio Gasalla recibió y sorprendió a todos: “No lo podía creer”

A tres meses del fallecimiento de Antonio Gasalla, finalmente se reveló el destino de su patrimonio. La noticia fue dada a conocer por Marcelo Polino, amigo cercano del querido artista. “Justo hablé con la familia y declaró heredero universal a su hermano Carlos, que ya puede disponer de los bienes como corresponde”, expresó en Intrusos (América).

Marcelo Polino reveló cuáles fueron las últimas palabras de Antonio Gasalla: “Quedaron todos helados...”

El periodista admitió que desconoce qué ocurrirá con la vivienda en la que residía el humorista, aunque sorprendió al revelar que él también será destinatario de algunos de los objetos más valiosos que pertenecieron a Gasalla.

Qué cosas heredará Marcelo Polino tras la muerte de Antonio Gasalla

“Me llamó Carlos con Nieves (cuñada de Antonio) y me emocioné, porque ellos habían decidido, como familia, darme algunas cosas del repertorio de Antonio, como vestuario, cosas de laburo, algunos de sus moños. En estos días vamos a ir a la casa”, relató con visible emoción.

Así lo contó el periodista al referirse al gesto que tuvo la familia del actor, quienes decidieron obsequiarle elementos personales y profesionales del artista, como parte de su legado.

En septiembre de 2024, el periodista brindó una entrevista en la que expuso con preocupación el delicado estado de salud de Gasalla. “Su tema cognitivo avanza y no hay un remedio para eso. Además de eso tiene problemas motrices, ya dificultad para caminar”, expresó en ese entonces.

Marcelo Polino habló sobre Gasalla y su difícil situación

Polino fue un apoyo clave en la etapa final de la vida del reconocido actor, quien en 2019 recibió el diagnóstico de demencia senil progresiva. Poco antes de su muerte, Marcelo compartió una noticia conmovedora sobre el estado de salud de Gasalla: “Ya no nos conoce, está en su sillita de ruedas, ya no camina. No hay que invadirlo mucho. Hay que acompañarlo desde el lugar de la fe, más que nada, por la calidad de vida”.

El último adiós al artista se llevó a cabo en el Teatro Maipo, donde se acercaron decenas de admiradores, amigos y familiares para rendirle homenaje. Luego, sus restos fueron trasladados al Parque Memorial, en Pilar, donde recibió el descanso final.