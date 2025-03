El mundo del espectáculo está de luto desde este 18 de marzo cuando se conoció la triste noticia de la partida de Antonio Gasalla. El icónico humorista y actor falleció a los 84 años en medio de sumas complicaciones con su salud.

Durante los últimos meses, Antonio Gasalla padeció múltiples problemas respiratorios. En mayo del año pasado, debió ser internado de urgencias en el Sanatorio Otamendi por complicaciones en su salud.

Antonio Gasalla. 63° entrega premios Condor de Plata. (Archivo / La Voz)

“Él estaba en un lugar especial para lo que tiene. Empezó a estar con problemas respiratorios y entonces hubo que trasladarlo a una clínica (...) Él puede respirar por sus propios medios en este momento (...) Tiene algunos problemas pulmonares y tiene problemas de otras cosas que viene arrastrando antes”, le explicó Carlos Gasalla, hermano del actor, a la prensa en ese entonces.

Así fueron las últimas horas de Antonio Gasalla

Los últimos momentos del humorista fueron revelados ante la prensa por Marcelo Polino, uno de sus más íntimos amigos, quien estuvo presente en todo momento, incluso en el Sanatorio y en su velorio. "Estoy muy dolido, es un momento muy difícil, muy duro, la pérdida de un amigo, así que son momentos difíciles”, reconoció el periodista.

Seguidamente, explicó que una de las últimas veces que lo vio fue durante su cumpleaños, el pasado 9 de marzo. Después de ese encuentro, le dieron el alta y el pasado 17 de marzo regresó al Sanatorio tras sufrir una descompensación.

“El otro día le dieron el alta, hubo una descompensación ayer, lo trajeron, y ya tenía una falla multiorgánica”, explicó Polino ante sus colegas.

Finalmente, tras tener una falla multiorgánica, el humorista falleció en la mañana del 18 de marzo. “El desenlace fue hoy a las 10:30, más o menos. Pero ya anoche estaba muy mal”, cerró el comunicador sobre las últimas horas de su amigo.

Cuáles fueron las últimas palabras de Antonio Gasalla

Sin embargo, Marcelo Polino conmovió a todos con una tremenda confesión sobre su gran amigo. “Hacía mucho tiempo que no hablaba”, recordó al hablar de su último encuentro. “Le dije ‘Antonio, feliz cumpleaños, ¿cómo estás?’‚ sabiendo que no hablaba y me contestó ‘estoy muy bien, ¿y vos?’ . Quedaron todos helados, fue la última vez que habló y nunca más volvió a hacerlo” , confesó el periodista visiblemente movilizado.