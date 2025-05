Marcelo Polino reveló por qué se frenó el escándalo de la denuncia de Viviana Canosa contra Lizy Tagliani: “Se calmó cuando...”

El caso judicial que involucra a Viviana Canosa y sus graves acusaciones públicas contra figuras del medio sigue generando reacciones. Esta vez, fue Marcelo Polino quien decidió romper el silencio y dejar en claro su postura. Invitado a Infama (América TV), el ciclo que conduce Marcela Tauro, el periodista especializado en espectáculos no esquivó el tema y dejó varios titulares.

En un tono calmo pero con contundencia, Polino se refirió tanto a Lizy Tagliani como a Florencia Peña, dos de las figuras apuntadas en los dichos de Canosa. “Yo lo quiero ver en profundidad cuando se levante el secreto de sumario”, dijo de entrada, dejando en claro que prefiere ser cauto.

Florencia y Marcelo se conocen hace casi dos décadas.

Sin embargo, no tardó en soltar una frase que no pasó desapercibida: “Viviana es una persona que se ha enfrentado a gente poderosa. No hablé con ella después de que pasó esto, pero vieron que todo se calmó cuando empezaron a tocar a los peces gordos. ¡Ahí se callaron todos! Porque hay muchos con el culo sucio”, disparó.

Polino conoce desde hace décadas el funcionamiento del mundo del espectáculo. Amigo cercano de Florencia Peña, no dudó en defenderla con énfasis: “Yo pongo las manos en el fuego por Flor, la conozco desde los diecisiete años. No iba al TC 2000 a capturar pibas. Eso trascendió de la primera declaración, por eso lo quiero ver en profundidad”.

En cuanto a Lizy Tagliani, Polino se mostró más preocupado.“A mí lo que me preocupa es lo de Lizy Tagliani, porque está en pleno proceso de adopción y esto no es un buen momento para esta situación”, lamentó el periodista.

Tagliani, querida por el público por su espontaneidad y humor, atraviesa un momento personal sensible. En plena búsqueda de formar una familia, la situación judicial que la rodea podría complicar sus planes.