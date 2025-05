Salió a la luz cómo es Fede Bal en la intimidad junto a Fátima Florez: “Un depredador”.

Sin previo aviso ni indicios en sus redes, se hizo pública la relación sentimental entre Fátima Florez y Federico Bal. La noticia sorprendió tanto al público como al ambiente artístico, y fue Marcelo Polino quien se encargó de aportar más información al respecto.

El periodista no dudó en contar cómo se conocieron, cuándo comenzó el vínculo y qué sucedió durante la noche que dio inicio al inesperado romance.

Así fue el fogoso encuentro entre Fede Bal y Fátima Florez

Un viaje que, en principio, tenía fines laborales se convirtió en el contexto perfecto para un sorpresivo acercamiento sentimental. Marcelo Polino decidió hablar al respecto y destapar los secretos que rodean el reciente vínculo entre Fátima Florez y Federico Bal. “Yo fui testigo presencial de todo esto, no tengas dudas. Te lo cuento completo”, aseguró el periodista, sin vueltas.

Marcelo Polino recordó con precisión cómo se dio el primer acercamiento entre Fátima Florez y Federico Bal, en el marco de un viaje reciente a Estados Unidos. “Estábamos en Miami, justo al día siguiente de los Martín Fierro Latino. Gaby Álvarez nos invita a cenar en un restaurante. Por un lado, llega Carmen Barbieri con Santi y su equipo de producción; y por el otro, nosotros fuimos con Fátima. Al finalizar la comida, surge la idea de seguir la noche bailando”, relató.

En ese contexto, y casi sin que nadie lo anticipara, se dio el momento justo para que Fátima y Federico quedaran a solas, dejando que el destino hiciera su parte. “Yo me encierro en la habitación y no salgo. Así que dije ‘me voy al hotel’. Y Carmen Barbieri agrega: ‘yo me voy con Polino’”, rememoró Marcelo, sugiriendo que aquella noche fue determinante en el inicio del romance.

Marcelo Polino fue totalmente franco al recordar el momento en que, según su visión, comenzó a tomar forma el vínculo entre Fátima Florez y Federico Bal. “Le dije a Fátima: ‘Estás soltera, aprovechá, salí a bailar. Es tu única noche libre en Miami con ese ritmo de viajes que tenés’”, relató con humor. “Se fue con Fede y, desde ese momento, les perdí el rastro. No supe más nada”, añadió, dejando entrever que esa salida podría haber sido el punto de partida de la relación.

Durante esa misma charla, Polino no dudó en dar su opinión sobre esta nueva conexión sentimental y el estilo de vida amoroso del hijo de Carmen Barbieri: “Tiene fama de depredador, eso dicen muchas chicas que estuvieron con él. Pero creo que a Fátima le haría bien relajarse, divertirse un poco”.

Cuando le consultaron si avala este vínculo como amigo cercano de la humorista, su respuesta fue contundente: “Me encanta que se divierta, que disfrute. Estuvo 23 años con Norberto, luego se puso de novia con el Presidente. ¡Ya es hora de que tenga unos meses livianos, sin tanta formalidad! Que picotee, que la pase bien… se lo merece”.