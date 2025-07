Se filtró la reacción del chat de mamis del colegio de los hijos de Benjamín Vicuña y la China Suárez tras el escándalo.

La China Suárez denunció que Benjamín Vicuña no cumple con su rol de buen padre y reveló detalles difíciles sobre la relación que mantuvieron. Afirmó que él no se involucra lo suficiente en el cuidado de los niños y que, cuando están con él, cuentan con la presencia de una niñera. Además, aseguró que no los lleva de vacaciones a destinos fuera de Chile debido a los altos costos que implica.

La China Suárez y Benjamín Vicuña.

En medio del impacto y la tristeza que atraviesa el actor, salió a la luz un dato clave del chat de mamás del colegio donde estudian Magnolia y Amancio, que mejora su imagen y lo muestra en un aspecto positivo durante este momento difícil.

Qué dijeron las mamis del colegio sobre Benjamín Vicuña

“Me dicen que está muy pendiente de los chicos. No hay ninguna duda de que se ocupa de ellos”, afirmó Mercedes Ninci en Mujeres Argentinas (eltrece), quien además reveló que cuenta con una amiga dentro de ese grupo de WhatsApp.

Benjamín Vicuña despidiéndose de Magnolia y Amancio.

Quien también se expresó y manifestó su apoyo hacia Benjamín fue Pampita. Desde Estados Unidos, la modelo destacó que él es un padre ejemplar y que sus hijos son el mayor tesoro para ambos. Aunque fue cautelosa al referirse a María Eugenia, limitándose a decir que “tienen buen diálogo”, sus declaraciones dejaron entrever claramente que, en esta disputa, se posiciona del lado del hombre con quien compartió una década de vida.

La fuerte denuncia de la China Suárez hacia Benjamín Vicuña

Molesta por no poder llevar a sus hijos a Estambul, la China Suárez arremetió contra Benjamín Vicuña con un duro posteo en redes sociales, donde dejó en claro su enojo y lo acusó de ser un padre ausente. “‘El papá del año’. Quien no habla con la prensa porque ‘no es mediático’, pero se cansa de llamar para que cuenten su versión. El papá del año que me dejaba tirada cuando me agarré covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda. El que me dejaba tirada dando teta, cuidándolos siempre mientras él se iba ‘de gira’”, escribió.

El descargo de "la China" Suárez contra Benjamín Vicuña, parte 1. (Foto: Captura de pantalla)

En ese mismo mensaje, continuó con fuertes acusaciones: “El papá del año, que en 7 años nunca pudo llevarlos de viaje (excepto a Chile) porque ‘era mucha plata’. El papá del año, a quien su hija de 2 años le pidió por la noche un vaso de agua, pero como él había vuelto de una fiesta no pudo, se dio media vuelta y siguió durmiendo”. Y cerró su descargo con una frase lapidaria: “El padre que pide que le saquen fotos las dos veces que va a buscarlos al colegio porque hay ‘una imagen que sostener’”.