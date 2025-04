Fátima Florez cargó contra Yuyito González por Javier Milei: “Me pareció una...”

Javier Milei no solo ha dado de qué hablar por sus medidas políticas y/o económicas. También es el foco de conversación por sus fogosos romances con algunas personalidades del espectáculo como Fátima Florez y Yuyito González.

Fátima Florez habló sobre su rol artístico y su desempeño como futura Primera Dama junto a Javier Milei. Gentileza: El Universo.

El economista estuvo con Fátima Flórez por 7 meses, en un período marcado por su campaña política y primeros meses como presidente. Durante ese entonces, tuvo una entrevista con Yuyito González, que encendió las alarmas por el acercamiento de la exvedette.

Esta complicidad se confirmó en agosto del año pasado, cuando González confirmó su relación con Milei. Este vínculo duró casi un año, por lo que Fátima Florez aprovechó de revelar sus verdaderos sentimientos hacia la modelo.

Qué dijo Fátima Florez sobre Yuyito González

La comediante rompió el silencio durante su participación en el programa Viviana Con Vos (El Trece). Ahí, Viviana Canosa le consultó cómo se sintió durante la entrevista entre Javier Milei y Yuyito González. “Yo creo que fue en su momento. Pero me pareció realmente de zorra, pero fue hace un montón”, sentenció Florez.

"No sé si me sentí enojada, pero me pareció una actitud de mujer con poca sororidad hacia otra mujer, esto de tirarte a agarrarle el muñeco (....) Ella en el programa tiene esos muñecos de manera, pero quiso agarrarse el muñeco de carne mío", manifestó de forma irónica sobre los muñecos que tenía González en su programa con el economista.

Finalmente, respecto a su relación actual con Javier Milei, aseguró que seguían en contacto. “Nunca dejamos de estar en contacto (...)Eso no quiere decir que yo este histeriqueando ni beboteando. En mi caso, yo soy una muy buena ex y por eso no me dejan de hablar. Soy buena persona y buena gente así que ¿Por qué tendría que haber un corte total cuando fuimos dos personas que nos quisimos y tuvimos una linda relación de pareja? (...) Me parece lo más normal que pase eso, que siga un contacto telefónico, al menos", confesó.