Florencia Peña acudió a la Justicia en medio de la denuncia de Viviana Canosa

La denuncia impuesta por Viviana Canosa en Comodoro Py revolucionó a la industria del entretenimiento. Lo que inició con un descargo en vivo contra Lizy Tagliani terminó con un escrito ante la Justicia por una trata de menores organizadas por famosos.

"No me joda***, mejor ocúpate de tu vida, de lo que laburaba tu marido y después hablamos del resto Georgina, porque es fácil. No defiendas lo indefendible, yo sé que no quieres perder el laburo, pero defendé a los pibes, no a los otros pibes", espetó la comunicadora contra Georgina Barbarossa por defender a Lizy Tagliani en la causa.

Con el pasar de los días, se conocieron otros nombres que estarían implicados en la causa: Marley y Florencia Peña. Esta última ha negado rotundamente las acusaciones y presentó un escrito ante la Justicia.

La nueva medida legal de Florencia Peña contra Viviana Canosa

La noticia fue confirmada, en principio, por el conductor del programa “Puro Show”, Matías Vázquez. Allí, reveló que Florencia Peña presentó un escrito ante el juez federal Ariel Lijo. En el mismo, se puso a disposición de la Justicia para que la interroguen o investiguen en la causa.

"Soy actriz, conductora de televisión, con más de 30 años de intensa y reconocida labor en diferentes ámbitos de la cultura y la industria del entretenimiento, tales como el cine, teatro y televisión (...) Estoy a entera disposición de la Justicia para cualquier requerimiento en que mi persona se considere necesaria o de importancia para el desarrollo de la investigación", aseveró la actriz en su comunicado.

Dentro del documento, que fue presentado por Fernando Burlando y Silvia Petroff (abogados de Florencia Peña), se quejó de la gravedad de los delitos que se le acusan. “La gravedad de los supuestos hechos mencionados y el tremendo daño moral que se ha hecho y se sigue haciendo a partir de la exposición pública y el circo mediático que lamentablemente algunas personas han montado”, sentenció.

Viviana Canosa se presentó ante Comodoro Py en los últimos días para denunciar una red de trata de personas y abuso de menores. Esta habría sido descubierta por la periodista luego de destaparse la causa contra el ex Gran Hermano Marcelo Corazza.