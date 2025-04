El conmovedor pedido del hijo de Lizy Tagliani en medio de la polémica con Viviana Canosa: “No quiero...”

Lizy Tagliani viene de pasar unas semanas difíciles luego de que Viviana Canosa la acusara públicamente de “ladrona” y de “abuso de menores” en su programa. Esto desató un escándalo que dividió las opiniones entre las famosas y terminó con denuncias en la Justicia de ambas partes.

La polémica bajó las aguas en cuanto a lo mediático, ya que Viviana Canosa decidió no hablar más del tema en su programa, por lo que quedó en manos de la Justicia. Mientras que Lizy Tagliani también ratificó su denuncia y espera por la resolución.

En medio de todo esto, la mayor preocupación de la humorista es lo que pueda llegar a pasar con su hijo Tati, ya que aún no está finalizada la adopción y queda el juicio final.

El escándalo entre Viviana Canosa y Lizy Tagliani que dejó expuesto al hijo de la humorista

En uno de sus descargos que hizo Lizy Taglini contra Viviana Canosa comentó: “¿Vas a esperar a dos o cuatro días del juicio de adopción para decir estas bestialidades de las cuales soy totalmente inocente? ¿O lo vas a hacer cuando te enterabas que yo iba a adoptar a un pibe?“.

Si bien no se conocen más detalles de cómo quedó la causa y si fue perjudicada. La famosa sigue con vida familiar junto a su hijo Tati y su marido.

Lizy Tagliani contó que le dijo su hijo en medio del escándalo con Viviana Canosa

El pedido del hijo de Lizy Tagliani en medio del escándalo con Viviana Canosa

En una charla que tuvo con Eliana Guercio en “La Peña de Morfi”, la humorista contó el pedido especial que le hizo su hijo y sorprendió a todos. “El propio Tati me dice ‘no, no quiero chocolates, no gracias. Dame agua”, contó Lizy Tagliani sobre la alimentación que lleva su hijo y lo cual la sorprendió.

En ese contexto, Eliana Guercio reveló que dos de sus hijos son bastantes “chatarreros”. En cambio, el nene de Lizy Tagliani prefiere tomar agua antes que ingerir chocolate lo que es raro para los más chicos que siempre quieren lo dulce.

Ante esto, Eliana Guercio comentó: “Eso está muy bien, porque viste lo ven en el teléfono y así se informan”.