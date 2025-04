Por qué Viviana Canosa no tendrá problemas legales tras denunciar a Lizy Tagliani.

Viviana Canosa se presentó este martes en los tribunales de Comodoro Py acompañada por su abogado, con el objetivo de iniciar una denuncia formal en contra de Lizy Tagliani y otras figuras del espectáculo. La conductora de televisión decidió recurrir a la Justicia en medio de un escándalo mediático que ya empieza a generar gran repercusión en el ámbito del espectáculo y la política.

Por su parte, Lizy, actual conductora del programa La Peña de Morfi, tomó acciones legales contra Canosa y la demandó por calumnias e injurias, tras sentirse agraviada por declaraciones públicas que la periodista habría realizado recientemente. La situación escaló rápidamente y derivó en una batalla legal que promete nuevos capítulos en los próximos días.

Además de la denuncia por parte de la humorista, Viviana Canosa también enfrenta una acusación por tráfico de influencias, un cargo que complica aún más su situación judicial y pone en el foco su accionar fuera de la pantalla. Esta nueva imputación despertó fuertes reacciones tanto en el ámbito judicial como en los medios de comunicación.

La razón por la que Viviana Canosa no tendría consecuencias con la Justicia

Para que la causa prospere en la Justicia, será necesario que se presenten pruebas sólidas que comprometan directamente a Lizy Tagliani y a los demás involucrados. En cuanto a la situación de Viviana Canosa, su posición legal no se vería comprometida en esta instancia inicial del proceso, aun en ausencia de pruebas concretas. Así lo aclaró Martín Candalaft, periodista especializado en temas judiciales y policiales, quien señaló que al momento de radicar una denuncia no es obligatorio aportar evidencias de manera inmediata. Según el especialista, “cuando denuncias, no necesitás inmediatamente presentar pruebas”.

Según explicó Martín Candalaft, en este tipo de procesos judiciales no es la denunciante quien debe aportar todas las pruebas desde el inicio, sino que es tarea de la Justicia llevar adelante la investigación correspondiente. “Es la Justicia la que tiene que investigar las pruebas. Ni Viviana las tiene que mostrar ni Lizy Tagliani. Si Canosa las presenta, mucho mejor”, detalló el periodista especializado en temas policiales y judiciales.

En ese sentido, si no se logra comprobar la responsabilidad penal de los involucrados, Viviana Canosa no enfrentaría consecuencias legales por haber hecho la denuncia. Además, Candalaft remarcó una diferencia clave entre este caso y otros que generaron gran repercusión mediática, como los de Marcelo Corazza o Jey Mammon: “Acá falta algo fundamental: una víctima”.