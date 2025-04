Viviana Canosa al ataque contra la Negra Vernaci y Georgina Barbarossa: “Enemigos”

Viviana Canosa es tendencia en redes sociales por sus dichos contra Lizy Tagliani. A pocos meses de haber iniciado su programa en “Eltrece”, la periodista atacó a la actriz y humorista por presuntos robos y vinculación de menores.

“Te voy a mandar un paquetito de pebetes al canal en el que trabajás porque me dijeron que te encantan los pebetes (...) ¿Será verdad que algunos famosos traerían pibitos rusos que llegan a la Argentina y son entregados a chicas trans?“, sentenció la periodista contra la humorista.

Tras las acusaciones, la periodista se dirigió a Comodoro Py junto a su abogado para presentar sus primeras declaraciones. Luego de ello, se dispuso a hablar en su programa de televisión para apuntar contra algunos de sus críticos, que van desde la Negra Vernaci hasta Georgina Barbarossa.

Los polémicos ataques de Viviana Canosa contra varias celebridades

La periodista apuntó contra varios mediáticos en su programa “Viviana en vivo”. Allí, dio detalles de sus primeras declaraciones ante la Justicia y las presuntas amenazas que recibió. “Yo le dije ¿Esto que me está llegando lo puedo tomar como amenaza? Y me dijo: ‘por supuesto’ y le dijo al señor que estaba escribiendo: ‘haceme captura de pantalla’. Me estaba amenazando", reveló Canosa.

Seguidamente, apuntó contra la Negra Vernaci y Georgina Barbarossa. “Podés laburar o no Negra y eso no te hace mejor o peor persona (...) Y Georgina, todo bien con vos, pero no me hagas contar de que trabajaba tu marido. Dale, no joda***, no se hagan los éticos ni los morales, porque todos nos conocemos el cu**“, masculló.

“No me joda***, mejor ocúpate de tu vida, de lo que laburaba tu marido y después hablamos del resto Georgina, porque es fácil. No defiendas lo indefendible, yo se que no quieres perder el laburo, pero defendé a los pibes, no a los otros pibes", determinó la comunicadora con enojo.

Viviana Canosa y las amenazas que recibió

Finalmente, Viviana cerró su descargo con las mútiples amenazas que recibió. “La noche anterior llamaron para presionar a alguien para que me jod** o me ensucien a mí, porque claramente tienen temor de lo que yo diga es cierto”, destacó Canosa.