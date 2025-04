Lizy Tagliani respondió a las acusaciones de Viviana Canosa: la reacción de las celebridades

Lizy Tagliani es una de las actrices y presentadoras más reconocidas en el país. Su personalidad extravagante la ha destacado en algunos programas como Gran Hermano, Showmatch, Cortá por Lozano y Argentina’s Got Talent.

Lizy Tagliani de cara a la presentación de su obra "Sí quiero!" en Villa Carlos Paz . (José Gabriel Hernández / La Voz)

Su risa contagia a todos sus fanáticos. Sin embargo, esto también la ha llevado a ser parte de diferentes controversias. Una de las confrontaciones más grandes que tuvo fue con Viviana Canosa, quien la acusó de graves situaciones como robo y presuntos problemas de alcohol.

“Yo viví cosas tremendas. Te lo puede contar Lucas Bertero, que éramos muy amigos en esa época. Lo de la cucharita es todo un invento. Hice cosas por ella que ni por mi mejor amiga las hice. Lo hice porque me generaba ternura, empatía. Usaba mi auto, entraba a mi casa, me afanaba (...) Un día, hice como que me iba a dar un baño y me quedé sentada y vi cómo Lizy Tagliani me robaba plata de la cartera. Fue el día que le dije ‘te pido un solo favor, andate de mi casa y nunca voy a entender por qué me estás robando’“, destacó Canosa.

“No es el ser alegre que ven en la televisión. No voy a contar del alcohol, ni de otras cositas, ni de menores, ni de nada. Cuando yo me enteré dije: ‘se acabó todo’”, cerró la comunicadora con cierto enojo su descargo.

Las acusaciones se hicieron sumamente virales en redes sociales. Esto dio pie a que Lizi Tagliani saliese en su defensa a través de un video de pocos minutos en Instagram.

La respuesta de Lizy Tagliani a las acusaciones de Viviana Canosa

Lizy Tagliani rompió el silencio ante las acusaciones de Viviana Canosa por medio de un video. Allí, desmintió los presuntos robos y algunas cuestiones respecto al alcohol y menores de edad. “Son todas mentiras. Me pongo a disposición y a partir de ahora me voy a ocupar de ver ahora los pasos a seguir”, sentenció la mediática.

El descargo de Lizy contó con más de 36 mil me gustas y 4 mil comentarios. Entre las personalidades que apoyaron su defensa se encontraron Marley, Verónica Lozano y Momi Giardina, grandes amigos de la actriz. “Te amo y doy fe que sos una gran persona”, sentenció la integrante de “Nadie dice Nada” en Luzu TV.