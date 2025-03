Lizy Tagliani reveló el fuerte reclamo que le hizo su hijo Tati tras comenzar el jardín: “Mi familia...”

Tati, el hijo de Lizy Tagliani, comenzó su nuevo año en el jardín con mucha alegría. Según contó la conductora y actriz, el pequeño está feliz de reencontrarse con sus compañeros y de volver a la rutina escolar. “Se reencontró con sus compañeros del año pasado (empezó en agosto el jardín) y ama ir al cole”, reveló Tagliani en una entrevista con revista Gente. Pero, a pesar de su entusiasmo, Tati ya dejó en claro cuál es su mayor reclamo desde que arrancaron las clases.

“Invita a sus compañeritos a casa, dice: ‘Mancho, ¿querés venir a casa?’. Me mata de amor”, contó Lizy, dejando ver la ternura y sociabilidad de su hijo. Sin embargo, el pequeño tiene una queja firme cuando no lo busca su familia al salir del jardín.

Tati, el hijo de Lizy.

“Lo lleva una amiga mía al jardín porque Sebas y yo trabajamos desde muy temprano, y lo retiramos Sebas o yo todos los días. Si algún día no podemos ir nosotros, llega enojado a casa. Yo le pregunto qué le pasa y me contesta: ‘A mí me gusta que me venga a buscar alguien de mi familia al jardín’, muy serio. Es un personaje hermoso Tati”, relató entre risas.

Lizy Tagliani junto a su hijo Tati en Córdoba.

El verano de Lizy Tagliani y su familia

Lizy Tagliani vive uno de sus momentos más felices en lo personal y familiar. Desde que se convirtió en mamá junto a su pareja Sebastián Nebot, su vida tomó un giro lleno de amor y nuevas experiencias. El verano no fue la excepción, ya que tuvo que organizarse entre su temporada teatral en Villa Carlos Paz y el bienestar de Tati.

El triste mensaje de Lizy Tagliani al despedirse de su hijo

“Me fui el 16 de diciembre a Carlos Paz, volví el 23 para pasar Navidad con Tati y Sebas y el 25 nos fuimos todos a Córdoba”, detalló la actriz. Su pareja se pidió vacaciones para acompañarla, pero en enero tuvo que regresar a Buenos Aires con el pequeño. “Los especialistas nos recomendaron que Tati no pierda contacto con nuestra casa porque es importante que sienta que tiene ‘su lugar’. Por eso, organizamos un sistema de idas y vueltas”, explicó Lizy.

Tagliani disfrutó del verano con su hijo.

Ahora, ya instalada en Buenos Aires, Lizy retomó su programa de radio en La Pop y su participación en el streaming de Olga, mientras sigue disfrutando de su faceta como madre.