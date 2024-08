Lizy Tagliani será mamá por primera vez

Lizy Tagliani es una de las figuras más queridas del espectáculo. Tras su presentación en La Peña del Morfi o en el Argentina Got Talent, sus fanáticos no han dudado en quererla cada vez más por su personalidad extrovertida.

Ahora bien, la actriz se caracteriza por ser una caja de sorpresas. Es por ello que este 5 de agosto, la comediante volvió a impresionar a sus seguidores con una noticia muy especial: será mamá.

Todos los detalles del primer bebé de Lizy Tagliani

La noticia la confirmó la presentadora en Telefe Noticias. Allí, anunció que junto a su esposo Sebastián Nebot lograron tener un bebé tras estar mucho tiempo en el proceso de adopción.

“Estoy muy contenta. Estamos desde hace un tiempo con Sebas con los trámites de la adopción y finalmente llegó el momento de la vinculación con una personita, así que si Dios quiere tenemos grandes posibilidades de ser su familia. Estamos muy emocionados y muy movilizados”, anunció la mediática.

Seguidamente, destacó que por el momento no podía dar datos concretos del bebé, como su nombre o sexo. Sin embargo, detalló que estaban muy contenta por conformar su propia familia.

Lizy Tagliani contó cómo avanza el proceso de adopción. (Captura "Implacables")

“No se puede hablar de la personita, ni dar datos, ni su nombre, ni mucho menos su imagen, por una cuestión de cuidar su identidad. Es un proceso largo (...) Estamos con una gran alegría, chochos porque fue todo como mágico”, recalcó Lizy con los ojos vidriosos.

Finalmente, la actriz reconoció que todavía faltaba culminar las audiencias judiciales. Sin embargo, aseguró que ya conoció a su hijo y que fue sumamente emotivo.

El emotivo milagro de Lizy Tagliani

Desde otro aspecto, Lizy Tagliani reconoció que habría ocurrido un milagro. De acuerdo con la comediante, ella había recibido una medalla Milagrosa de Luján, de la cual era devota su madre. Y con el pasar de los días, recibió el llamado del juzgado para darles las noticias sobre su nuevo bebé.

Lizy Tagliani, en díalogo con "Socios del espectáculo", le respondió a su ex, Leo Alturria. (Foto: captura de pantalla de eltrece)

“Una amiga mía me trajo hace un tiempo una medallita de la Medalla Milagrosa, me la dio y pasó algo rarísimo. Me la trajo de Luján, y si vos vas ahí traés la de la Virgen de Luján. Mi mamá era muy devota de la Medalla Milagrosa. Eso fue un miércoles. El jueves Sebastián me cuenta que nos llamaron del juzgado”, confesó la conductora de La Peña del Morfi.