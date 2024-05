El fuerte relato de Lizy Tagliani sobre la historia de vida de su mamá: “Tuvo una hija y se la sacaron”

Lizy Tagliani es una actriz y humorista argentina que comenzó su carrera en la pista de “El Bailando” y allí logró conquistar a la audiencia con su simpatía, humor y carisma único. Hace un tiempo se dedica a la conducción de diferentes programas de entretenimiento como fue “Got Talent” y ahora en “La Peña de Morfi” junto a Diego Leuco.

La famosa es muy querida por la audiencia y sus colegas por su sinceridad, sensibilidad y su humor. En más de una ocasión, Lizy Tagliani contó su difícil historia de vida, la lucha, superación y los prejuicios que debió enfrentar para ser hoy la persona que es.

La conductora estuvo en el programa “Las pibas dicen” de Blender en donde contó con emoción la fuerte historia de vida de su mamá. No es la primera vez que Lizy habla en público de Rosa Gallardo, ya que constantemente comparte en su Instagram imágenes, palabras y recuerdo de su mamá.

El fuerte recuerdo de Lizy Tagliani sobre su mamá

Lizy Tagliani abrió su corazón y contó cómo fue que se enteró del pasado de su mamá. “Mi mamá fue siempre mamá y nunca fue mujer. Solamente fue mamá. Ella nació en el Chaco, era analfabeta, y de apariencia muy fuerte. Tenía 12 hermanos y como no había para comer, se fueron cada uno para diferentes provincias. Cuando vuelve a los 13 años, ya había tenido una hija producto de un abuso en esa familia”, comenzó su relato la conductora.

“Nace la criatura, se la sacan, queda en esta familia, y a ella la devuelven. Nunca la pudo conocer. Viene la adolescencia, a los 17 o 18 años, otra vez sufrió un abuso, de los tantos que tuvo, volvió a quedar embarazada, tuvo una hija y se la sacaron. Le sacan esa hija, que es una hermana que ahora falleció ya, me enteré porque pude llegar a donde estaba para encontrarla. Me dolía que no entendía cómo podía ser que una mamá que trabajó noche y día y que me permitió que fuese Lizy desde el minuto uno, incluso creo que soy más Lizy por ella que por mí misma, haya abandonado a dos hijas sin poder hacer absolutamente nada”, agregó Lizy Tagliani emocionada.

Lizy Tagliani habló de la historia de vida de su mamá Foto: gentileza

“Ella me tuvo a mí y, en paralelo, mi papá biológico tenía otra familia y una semana después nació otra hija. Por todas estas cosas digo que ella nunca fue mujer, sino que siempre fue una madre que tuvo que tomar decisiones por algo. No sé si supo conocerse como mujer o ser lo que ella quería ser”, expresó Lizy recordando a su mamá.

Luego Rosario Ortega le comentó a la humorista si su mamá no la veía a ella como mujer por las hijas anteriores que no pudo criar. A lo que Lizy reflexionó: “Pienso a veces que esa es una razón y la otra, que de alguna manera estaba enojada con los hombres y quería que yo sepa lo que es ser mujer. Creo que ella como mujer me quiso pasar el ser amorosa, ser lo que ella no pudo ser nunca, porque siempre tuvo que ser una hija de put* siempre para salir adelante”.