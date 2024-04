Lizy Tagliani se sinceró sobre la maternidad y el proceso de adopción: “A mí no me molesta cómo me diga”

Hace un tiempo que Lizy Tagliani demuestra su gran carisma, talento y humor para la conducción de diferentes ciclos televisivos como fue el caso de Got Talent, y ahora en la nueva temporada de La Peña de Morfi, en el cual acompaña la co conducción Diego Leuco.

La famosa debutó el domingo pasado en el programa de cocina, música, humor y entrevista. En ese contexto, Lizy fue la encargada de llevar a cabo un mano a mano con Nancy Dupláa en el que hablaron de diferentes temas y en especial su lucha por ser madre que inició hace varios meses.

Lizy Tagliani habló de su deseo de ser madre y el proceso de adopción que lleva a cabo

Lizy Tagliani reveló que está en anotada en la lista de adopciones y espera ansiosa la llegada del momento en que pueda conocer a su hija o hijo junto a su marido Sebastián Nebot. En medio de la charla con Nancy le preguntó a la actriz sobre la experiencia que tiene con la maternidad y se sinceró sobre su deseo.

Lizy Tagliani habló del proceso de adopción para ser madre

“Yo estoy justa porque, Si Dios quiere, voy a ser mamá pronto”, contó con emoción la conductora de La Peña de Morfi al hablar de la edad en que Nancy recomienda ser padres.

“No sé cómo explicarle a la gente que no tengo la necesidad de ser mamá. Yo estoy en la lista de adopción, estoy esperando con muchas ganas y ansias la llegada de esa criaturita, pero a mí no me molesta cómo me diga. Que me diga tía, prima, trava”, expresó emocionada la actriz y conductora ante la llegada de un nuevo integrante a su familia.

Lizy Tagliani habló del proceso de adopción para ser madre

“Yo creo que si me dice mamá va a ser un momento de desplomación mundial y emocional total, pero creo que son niños que no vienen tan amigados con esas palabras porque hasta pueden sonar crueles, así que no estoy con esa necesidad”, agregó Lizy sobre el deseo de ser madre con su marido Sebatián Nebot con quien cumplió un año de casada.