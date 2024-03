Lizy Tagliani compartió una foto de su infancia y una fuerte reflexión: “Siempre estaban mirando mis actitudes femeninas”

La actriz y conductora Lizy Tagliani vive momentos de apogeo en su carrera profesional. Sin embargo, no olvida sus orígenes. Por ejemplo, el domingo posteó en su cuenta de Instagram una imagen que recuerda su pasado humilde y así logró conmover a sus casi 7 millones de seguidores.

La conductora acompañó la imagen, en la que se la ve de pequeña y una fuerte reflexión. “Mi tía norma sus amigos y yo. La camisa me la hizo mi tía lila el corte en la peluquería de don Jose... no recuerdo mucho ese día pero sé que salir con mi tía era reír sin parar, ella y sus amigos eran muy divertidos muchas veces terminaba ahogada entre el humo del cigarrillo de los que fumaban pero siempre feliz”, escribió Lizy.

Ig de Lizy Tagliani Foto: Instagram

Luego, agregó: “Si mal no recuerdo esa era una esquina donde vivió mi abuela, la esquina de la casilla celeste, tengo varios recuerdos lindos y no tan lindos de alli. Me gustaba estar con grandes quizá porque no les interesaba q hacia yo porque sus charlas los hacia olvidarse de mi en cambio con niños siempre estaban mirando mis actitudes femeninas y la mayoría de las veces les provocaba risa”.

Las conmovedoras palabras de Lizy Tagliani para recordar a su mamá Foto: instagram/lizytagliani

Tagliani aprovechó para recordar esos tiempos en los que experimentaba y empezaba a sentirse femenina: “Cuando ellos viajaban a ese mundo de charlas de adultos yo aprovechaba y me pintaba con el labial de mi abuela, me ponía una toalla alargando mi cabello, me subía a algún par de suecos de alguna tía, eran de madera pesadas pero más me pesaban esos horribles mocasines de hombre jajajjaa. Y jugaba a ser muchas mujeres la mayoría de las veces quería ser la hija de Don Romero”.

El emotivo recuerdo de Lizy Tagliani sobre su niñez

El emotivo recuerdo de Lizy Tagliani domingo continuó con el relato de su infancia. “Pasaba horas siendo silvia ahí apareció el nombre jajaja creo... hasta que el sonido del ladrido de los perros mezclado con el... “poné la pava” de mi abuela y mi tía llenando la pava de la bomba hacia que supiera q lo mejor de mi vida había vuelto por mi... mi mamá había llegado de trabajar o de alguna salida con algún señor o de hacer compras o de donde sea, yo sabia que ella siempre volvería por mí”.

Para concluir, expresó: “Mi casa era mi mundo mis tías mi barrio el aire con olor a pobre ese olor aun vive en mí y hoy todavia los siento muchas veces en personas que lo tienen todo. Ojo no es lo mismo el olor de ser pobre q el de un pobre ser”.