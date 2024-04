La verdad detrás de la pelea entre Marcela Tauro y Lizy Tagliani

Marcela Tauro es una de las periodistas de espectáculos con mayor trayectoria en los medios de comunicación. Está todos los días al aire de Intrusos y en el radio junto a Santiago del Moro. Luego del debut de Lizy Tagliani en la conducción de La Peña de Morfi, la periodista se sinceró y reveló que tiene un problema personal con la conductora de Telefe.

Si bien no quiso contar de que trataba el conflicto entre las famosas, aseguró que Lizy Tagliani le clavó “un puñal”. Más tarde se conoció el origen del problema y por qué estarían enemistadas. Fue Yanina Latorre quien contó en LAM los detalles de la pelea entre ellas.

El motivo del conflicto entre Marcela Tauro y Lizy Tagliani

La panelista de LAM reveló que Marcela Tauro se enojó con Lizy porque ella le había hablado a su ex pareja, el mismo día que anunció su separación y en el que falleció su mamá. Ante el doloroso momento personal que atravesaba, se enteró del mensaje que le envió la conductora a su ex.

“Cuando Marcela Tauro contó, tras bambalinas su separación, justo el mismo día en el que había fallecido su mamá, Lizy Tagliani habría llamado al reciente ex novio de Marcela. El pibe le reenvió a Marcela el chat, que no lo tengo. Me encantaría, pero no lo tengo. Y ella enloqueció. Como ya no estaban más en el mismo programa, porque ella estaba con Del Moro y Lizy no, dijo que cuando la cruzara la mataba”, contó Yanina Latorre en LAM.

Luego de la polémica, Lizy Tagliani fue consultada en Socios del Espectáculo por la interna con Marcela Tauro. “Me acabo de enterar anoche, estaba comiendo con unas amigas y me empezaron a llamar y bueno, obviamente le mandé un mensaje a Marcela porque no sé a qué hace referencia, en qué pudo haber sido”, expresó la conductora de La Peña de Morfi.

“Vi ahí que por ahí podían ser unos mensajes de Martín. O sea, yo todas las conversaciones que tuve con Martín, las tuve como charlando como novio de Marcela. O sea, no me lo imagino sin ser el novio de Marcela”, comentó la famosa sobre el conflicto con Marcela Tauro.