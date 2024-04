Las tiernas palabras de Emilia Mernes a Duki frente a todos: “Me enseñó a...”

Emilia Mernes es una cantante argentina de 27 años, y se encuentra en el momento cumbre de su carrera, teniendo en cuenta que comenzó con dos de sus diez shows en el Movistar Arena, donde presenta su último álbum, .mp3, y la etapa más pop desde su comienzo en la música.

Aunque Emilia Mernes comenzó su carrera como solista en 2019, explotó a nivel internacional durante 2022 y en 2023 tuvo su mayor expansión, gracias al lanzamiento de .mp3. Dentro de este contexto, agotó todas las entradas para diez shows en el Movistar Arena y otros dos shows en el Estadio Vélez Sársfield.

Emilia Mernes en su primer show en el Movistar Arena (Foto: @simon_canedo) Foto: Simon Canedo

Uno de los invitados al show fue su novio Duki, teniendo en cuenta que tienen tres canciones juntos: “Como si no importara”, “Esto recién empieza”, y “Los del espacio”, junto al resto del grupo. Antes del ingreso del trapero al escenario, Emilia le dedicó unas tiernas palabras.

Duki y Emilia Mernes demuestran su amor en el Movistar Arena Foto: Instagram

“Es quien me ayuda a ser mejor y quien me enseñó el significado de un amor sano. Lo que verdaderamente importa es lo que creamos juntos puertas para dentro”, explicó Emilia sobre Duki y luego agregó: “Esta próxima canción me cambió la vida”, y comenzó a sonar “Como si no importara”, una canción que filmaron en los inicios de su relación, a mediados de 2021.

Desde ese momento conquistar a sus fanáticos por la conexión de la pareja.

Las tiernas postales de Duki y Emilia Mernes en el Movistar Arena Foto: Instagram

Cuándo son los próximos shows de Emilia Mernes en Argentina

Emilia Mernes recién realizó dos de los diez shows en el Movistar Arena, los próximos son: el 19, 20, 21 y 23 de abril, el 3, 29, 30 y 31 de mayo, todos con entradas agotadas. Y en cuanto a los shows en el Estadio Vélez Sársfield el 12 y 13 de octubre con entradas vendidas. De esta manera, finalizará el tour, luego de haber recorrido Uruguay, Paraguay y ocho ciudades de España.