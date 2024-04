Invitados, mucha emoción y un fuerte descargo contra las críticas: así fue el primer Movistar Arena de Emilia Mernes

Emilia Mernes vive su mejor momento como artista en Argentina, Latinoamérica y el mundo. La cantante entrerriana abrió la gira de su álbum .mp3 en el Movistar Arena, en el cual dará 10 shows totalmente agotados. Luego cerrará su presentación en Buenos Aires en octubre con dos estadios Vélez. Lo que la cataloga como una de las cantantes más escuchadas y con mayor influencia de la escena musical.

La noche más esperada de Emilia llegó, y el sábado 6 de abril se llenó de fanáticos el Movistar Arena. En su mayoría mujeres que acompañaron al recital de su ídola con los looks inspirados en la cantante como son los clásicos brillos en los ojos, las dos colitas, polleras minifaldas y colores como rosa, celeste y violeta, la insignia que marca su último álbum .mp3, el mismo está inspirado en los 2000.

El primer Movistar Arena de Emilia Mernes Foto: instagram/fenix.enternaiment.group

Emilia Mernes dio su primer Movistar Arena e hizo un fuerte descargo sobre las críticas que recibe

Emilia apareció en escena unos minutos después de las 21 horas, vestida de rosa con detalles en peluche, brillos y los accesorios de inspiración de su álbum, interpretó “Exclusive”, “Facts” y “Cuatro veinte”. Luego habló con sus fanáticos e hizo un descargo por el hate que recibió en los últimos días y las críticas constantes sobre su carrera.

“La verdad que estas últimas semanas me he sentido muy abrumada por todo el odio que he recibido en las redes. Es un lugar donde puedo interactuar con ustedes, pero por momentos se vuelve un espacio muy hostil. Si yo no hubiese hecho un trabajo por mí o no tuviera mi terapia y trabajo el amor propio, no sé si hubiese sido posible estar hoy acá”, comenzó su descargo Emilia Mernes.

El primer Movistar Arena de Emilia Mernes Foto: instagram/universoemiliamernes

“Lo que sí me arrepiento es de no haber hablado de ciertos temas y si no lo hice fue porque tenía miedo de que mi voz no sea lo suficientemente importante y que cualquier cosa que diga sea reducida a un titular”, agregó la artista entrerriana.

“Me identifico con otras artistas mujeres que me inspiran y que amo, pero también me enoja tanto tanto cuando nos comparan constantemente, es agotador, demasiado se nos exige a nosotras en la industria. Ya basta de compararnos que si nos copiamos, que quién hace más números, que quién usó esto primero. Me encanta ver cuando mis compañeras se paran sobre el escenario, levantan su voz y luchan por nuestros derechos, loco, me encanta. Acompáñennos, es muy difícil para nosotras”, expresó Emilia.

Otros de sus looks, fueron un catsuit de brillos en violeta, un conjunto de corpiño y pollera en celeste y un vestido con capa en plateado. Todos sus outfits inspirados en la época del 2000 haciendo referencia a su álbum.

La primera noche estuvo llena de invitados que tienen colaboraciones con la artista entrerriana, entre ellos Nicki Nicole, Tiago PZK, FMK, Callejero Fino y su novio Duki. La artista se mostró muy emocionada por cumplir su sueño y recibir el cariño de sus fanáticos. Con una larga pasarela que pasaba por arriba de los presentes y conectaba con otro escenario ubicado en la parte trasera del estadio, Emilia cantó y saludó a su público.