Emilia Mernes mostró una sorprendente foto de cuando era niña: “Me creía una modelo de Victoria’s Secret”

Emilia Mernes es una cantante y bailarina argentina de 27 años, y unas de las artistas más importantes del género urbano en el país. Teniendo en cuenta su crecimiento internacional en los últimos años, sus shows multitudinarios, sus millones de reproducciones y sus colaboraciones estelares con colegas locales y de otras partes del mundo.

Emilia suele contar que desde muy joven ella soñaba con ser una artista famosa, pero que lo veía difícil, debido a que nació y creció en Nogoyá, una pequeña ciudad de Entre Ríos. De todas maneras, nunca dejo de soñar y de trabajar para conseguirlo, y actualmente, posee 19.1 millones de oyentes mensuales en Spotify y se encuentra en el puesto 355 de los más escuchados del mundo, y más de 1.440 millones de visualizaciones en su canal de YouTube.

Emilia Mernes logró cumplir su sueño de pequeña. Foto: Instagram

En una entrevista con Glamour España reveló una foto de cuando era niña y sorprendió a sus fanáticos. Comenzó riéndose y dijo: “No sé si se las quiero mostrar, ¡Ay, Dios mío! Unos humos”. Finalmente, Emilia mostró una foto de ella con un short y un top cuando era muy pequeña posando como una diva.

“Acá yo ya me creía modelo. No sé qué flashaba, tenía siete u ocho años, y le agarraba las cosas a mi mamá: los cinturones, los corpiños. Me creía una modelo de Victoria’s Secret”, se explayó Emilia y se comenzó a reír nuevamente.

Luego, se refirió a sus recuerdos de niña y contó: “Tengo recuerdos muy hermosos. Hacía muchos shows, clases de gimnasia, de baile y de hip hop, y después ensayaba todos los bailes en un espejo chiquito que tenía en mi casa. Yo creo que la Emilia de ese momento soñaba con ser la Emilia de hoy. Puedo decir que estoy muy orgullosa”.

Emilia Mernes de pequeña. Foto: Web

Las últimas fotos de Emilia Mernes a puro glamour

Continuando con dicha entrevista, Emilia Mernes mostró algunas de las fotos que le tomaron en Glamour España, y dónde se la vio muy glamorosa, con looks sofisticados y a la moda. Después de 20 años de sus fotos de niña, Emilia se convirtió en una diva que modela outfits transcendentales.

Las fotos de Emilia Mernes a puro glamour. Foto: Glamour España

Las fotos de Emilia Mernes a puro glamour. Foto: Glamour España