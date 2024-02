La polémica detrás del beso entre Tini Stoessel y Emilia Mernes: “No era el fin”

Tini Stoessel y Emilia Mernes son dos cantantes argentinas de 26 y 27 años, respectivamente, y dos de las artistas más importantes del género urbano en el país. Tini comenzó su carrera desde más joven gracias a la actuación, y años más tarde, se sumó Emilia. Actualmente, son colegas y amigas.

El pasado 22 de febrero, Tini Stoessel y Emilia Mernes se presentaron en los Premios Lo Nuestro 2024 y cantaron la canción ”La_Original.mp3″ del álbum .mp3 de Emilia. Tal como lo hicieron en el videoclip de la canción, terminaron la presentación con un beso, y causaron furor en la premiación y en todas las redes sociales.

Frente a esto estuvo circulando una declaración de Emilia en Twitter para un medio extranjero, la cual decía: “Es un beso entre amigas. Vi comentarios que decían que queríamos sexualizarnos, no era ese el fin. ¿Quién no salió a tomar algo con sus amigas y se ha dado un pico? No es un beso pasional. Fue algo divertido que surgió en el momento”.

Tini Stoessel y Emilia Mernes en la previa de su presentación en los Premios Lo Nuestro 2024. Foto: Instagram

En Twitter hubo dos posiciones respecto al tema. En primer lugar, los que tomaron una posición similar a la de Emilia, pero, por otro lado, hubo comentarios que no vieron bien el beso entre las cantantes y fundamentaron: “Lucran con la comunidad LGBT, desvalidan a las chicas bisexuales y a las lesbianas haciendo este tipo de cosas, ya que parece que es normal chapar con tu amiga, aunque las dos sean heteros y no es así”.

Por otro lado, hubo otros comentarios que acusaban a Emilia Mernes de infiel, ya que está de novia con Duki y fundamentaban que las amigas no se besan.

El beso de Emilia Mernes y Tini Stoessel en los Premios Lo Nuestro 2024. Foto: Twitter

El tierno mensaje de Tini Stoessel para Emilia Mernes luego de la presentación en los Premios Lo Nuestro 2024

Luego de la presentación en los Premios Lo Nuestro 2024, tanto Emilia Mernes como Tini Stoessel realizaron posteos en Instagram. Frente al que realizó Emilia, Tini le dejo un tierno mensaje: “Qué belleza sos. Te adoro, que lindo compartir con vos, mi reina”.