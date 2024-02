Las fuertes teorías de romance entre Tini Stoessel y Young Miko: ¿están en una relación?

Tini Stoessel es una cantante y actriz argentina de 26 años, que comenzó su carrera desde muy pequeña, ya que protagonizó la serie “Violetta” para Disney Channel y ganó reconocimiento internacional. Más tarde, se lanzó como cantante solista y se convirtió en una de las artistas argentinas más influyentes dentro del género urbano.

El éxito de Tini se puede evidenciar en su perfil de Spotify con más de 19.7 millones de oyentes mensuales que la posicionan en el puesto 326 de los más escuchados. En este caso, la cantante se codea con otra artista igual de exitosa, Young Miko, la puertorriqueña de 25 años, que saltó a la fama internacional en 2022 y ya posee más de 32.5 millones de oyentes mensuales en Spotify, que la ubican en el puesto 120.

Young Miko, la exitosa cantante puertorriqueña que está siendo vinculada con Tini Stoessel.

Los fuertes rumores que unen a Tini Stoessel y a Young Miko en un nuevo amor dentro del género urbano comenzaron en TikTok y rápidamente se volvió viral en todas las redes sociales. La usuaria @kurdopakurdo contó en un video: “Me acabo de enterar de un chisme jugosísimo, de que la Tini está saliendo con Young Miko”.

Y luego explicó: “Me contó una amiga cercana a Tini, que la vieron a los besos y que están saliendo y viéndose románticamente”. La usuaria se mostró sorprendida: “Imagínense que Tini sale del clóset con Young Miko, me desmayo. Había algunos videos, pero no un adelanto de canción. ¿Qué haces con Young Miko si no estás cantando?”.

Frente a este vídeo, otros usuarios comenzaron a sumar información, @lucianabartu, escribió: “Yo la vi a Tini en la presentación de Miko en Miami”. Lo cierto es que la puertorriqueña se presentó en Vibra Urbana en Miami, y Tini estaba en la misma ciudad, ya que estará el jueves en los Premios Lo Nuestro, y sus fans se fotografiaron con ella en el aeropuerto.

Tini Stoessel en el aeropuerto previo a viajar hacia Miami hace unos días. Foto: Twitter

Los encuentros entre Tini Stoessel y Young Miko

A partir de estos rumores, hace algunos meses Tini Stoessel y Young Miko estuvieron en el mismo lugar en Puerto Rico. La cantante argentina se fotografió con una auto de fondo y luego, la puertorriqueña fue fotografiada subiendo al mismo auto.