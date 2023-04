Problemas con su sexualidad y significado de su apodo: 10 cosas que no sabías de Young Miko

En el último tiempo, Young Miko se ha convertido en la gran revelación del género urbano. La rapera de Puerto Rico se volvió viral en TikTok con canciones como “Lisa” y “Big Booty”. Además, ya recibió el aval de grandes figuras de la escena.

Karol G fue una de las primeras colegas en impulsar su música y hasta la invitó a participar de un show. En su repertorio, Young Miko ya cuenta con una colaboración con el legendario reggaetonero Yandel llamada “Cuando te toca”. Mientras que Cazzu la convocó para formar parte de su álbum “Nena Trampa Deluxe” con el sencillo “Brinca”.

10 datos curiosos sobre Young Miko

1 Su nombre completo es María Victoria Ramírez de Arellano Cardona.

2 Nació el 8 de noviembre de 1997, por lo que su signo del zodíaco es Escorpio.

3 Su celebrity crush es Camila Cabello. De hecho tiene una divertida anécdota relacionada a la cantante internacional. “El celular que tenía antes lo rompí sin querer porque abrí mi Instagram y vi que Camila Cabello me había puesto en su story. Me asusté tanto que tiré el celular, así de mucho me emociono. Soy fan antes de ser cualquier cosa” confesó en una entrevista.

4 Es fanática de la cultura japonesa. De hecho, su nombre artístico está inspirado en ella y significa “hija de Dios”.

5 La palabra “miko” puede traducirse como “sacerdotisa”, ya que se refiere a mujeres que sirven en templos sagrados.

6 En 2021 lanzó su primer sencillo, “105 freestyle”.

7 Tiene 2 hermanos, uno mayor y otro menor por lo que ella es la hija del medio.

8 Su red social favorita es TikTok, la plataforma en la que se hizo viral con su música. Su cuenta tiene 1.9 millones de seguidores y en total lleva juntados más de 14 millones de ‘me gusta’.

9 Antes de triunfar como cantante trabajó como tatuadora. En aquellos tiempos no tenía dinero suficiente y fue su novia quien le pagó su primera máquina para comenzar a tatuar.

10 Respecto a su sexualidad, la artista confesó que no fue sencillo “salir del closet” frente a sus padres. “Fue un papelón. Mi familia es bien religiosa pero después de todo eso dieron un giro de 360°, me adoran y me apoyan. Mi hermano menor es gay, mi papá ve RuPaul’s Drag Race”, reveló en una entrevista feliz de que sus papás la aceptaran.