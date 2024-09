Chris Martin, cantante de Coldplay, reveló que Tini Stoessel se le apareció en un sueño: así nació la inesperada colaboración

Coldplay es una de las bandas internacionales más exitosas de los últimos tiempos. El grupo de rock liderado por Chris Martin se formó en Londres en 1997 y a lo largo de su trayectoria han lanzado múltiples hits. Recientemente, la agrupación británica lanzó una colaboración muy especial con nada más y nada menos que Tini Stoessel.

La cantante argentina fue elegida por Coldplay para cantar “We Pray” y formar parte de su nuevo álbum titulado Moon Music. Sin embargo, la relación entre Tini Stoessel y Chris Martin se remonta a los shows de la banda en el Estadio River en el 2022.

Foto: DF Entertainment

La Triple T fue la invitada de lujo que se subió al escenario del Monumental para cantar “Let Somebody Go” (canción que en Music of the Spheres Martin es interpretada por Selena Gómez), y luego hizo “Carne y hueso”, su canción original, donde contó con el acompañamiento de toda la banda inglesa.

Tini Stoessel sorprendió al público al participar del recital de Coldplay.

El vínculo entre Tini y Coldplay se mantuvo y finalmente, la artista argentina fue considerada por Chris Martin para su más reciente proyecto. Por su parte, el líder del grupo británico habló recientemente sobre su colega y sorprendió con su confesión acerca de cómo surgió esta colaboración.

Chris Martin reveló que soñó con Tini Stoessel

En una reciente entrevista, Chris Martin contó cómo fue que conoció a Tini Stoessel en su visita a la Argentina. “Estaba viendo los rankings de artistas argentinos. Siempre veía a Tini y un día escuché una canción de ella (Carne y hueso) y le pregunté si podíamos cantarla juntos en vivo”, recordó acerca de aquella presentación histórica de Coldplay en River. “Ella es una persona muy especial”, agregó acerca de su vínculo personal con la cantante.

Pero eso no fue lo más llamativo. En plena charla con Paula Echeverría, el líder de Coldplay reveló que la cantante se le apareció en un sueño y así surgió su colaboración. “Tini estaba dando un show adentro, yo estaba del lado fuera del show y ella estaba cantando una melodía. Me desperté y dije este es el final de ‘We Pray’, así que le conté sobre el sueño y ella dijo que sí”, confesó para sorpresa de todos.