Tini Stoessel se sinceró acerca de su salud: “Toqué fondo este año”

El 2023 va a quedar en la memoria de Tini Stoessel como uno de los años más duros que le tocaron afrontar debido a diferentes situaciones personales que vivió. En una entrevista reciente, hizo un balance sobre lo mucho que le costó seguir con su carrera en el último tiempo y de lo importante que fue para ella salir a buscar ayuda.

El 16 de febrero pasado, la ex actriz de Violetta estrenó Cupido. Este significó su cuarto disco de estudio publicado hasta la fecha. El proyecto fue un éxito, con temas como “Miénteme”, de la mano de María Becerra, o “Bar”, junto a L-Gante.

Tini Stoessel Foto: Instagram

Este podría haber sido un buen augurio con respecto a como iban a ser los meses siguientes para la artista de 26 años. Lamentablemente, le tocó atravesar una serie de situaciones difíciles que le impidieron disfrutar por completo todas las posibilidades que un proyecto de larga duración como este puede significar para cualquier cantante.

El 1 de agosto, ella y Rodrigo De Paul anunciaban su separación a través de un comunicado publicado por ambos en Twitter (ahora X).

El padre de Camila Homs se burló de la separación de De Paul y Tini.

Como si este conflicto no fuese suficiente para alterar el estado anímico de la cantante, también surgieron rumores sobre una posible pelea con su padre. Alejando Stoessel es un importante productor en los medios y es quien ayudó a su hija a potenciar su carera en sus inicios.

“En los últimos meses hubo problemas laborales, algunas cosas que La triple T se enteró y que no le gustaron. Solamente voy a decir eso porque no prefiero no profundizar”, aseguró en Radio Mitre el periodista Juan Etchegoyen sobre los posibles motivos de la discusión.

En medio de estos episodios, la actriz estuvo haciendo una gira alrededor del mundo en el marco de la publicación de su último álbum. Por supuesto esto impactó en su desempeño arriba del escenario y más de una vez se largó a llorar en pleno show.

Tini hizo un balance sobre su año y habló sobre buscar ayuda

En una entrevista, la actriz y cantante se refirió al 2023 como un año en el que “tocó fondo” con muchos aspectos de su vida. Además, aseguró que tuvo que cancelar varias cosas que tenía preparadas para “salir del pozo” en el que estaba metida.

Tini explicó que la clave para sentirse mejor fue ponerle nombre a lo que le estaba pasando y buscar ayudad de profesionales. También explicó que su difícil situación sentimental fue el motivo por el que publicó poca música este año.