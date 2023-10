L-Gante habló sobre su último cruce con Zaramay: “Yo voy madurando, él no sé…”

Hace unos días comenzó a circular con fuerza la posibilidad de que L-Gante volviera a la cárcel. Sin embargo, la Justicia revocó el pedido de la parte denunciante y el cantante continúa en libertad. Mientras tanto, Elián Valenzuela se muestra públicamente y hasta da entrevistas donde habla absolutamente de todo. Tanto su situación económica, su paso por la Celda 4 y hasta su vínculo con Wanda Nara y Zaramay.

Recientemente, el referente del movimiento RKT participó de un stream con Oky como parte del segmento de entrevistas que realiza en su canal de Twitch. Allí, el creador de contenido fue directo y le preguntó L-Gante acerca de algunas de sus polémicas más conocidas. Entre ellas, su relación con Wanda Nara y cómo están las cosas con Zaramay.

Respecto a su vínculo con la mediática y empresaria, el cantante respondió: “Me hablo seguido con ella”. Luego sacó su celular y mostró a Oky las extensas conversaciones que mantiene con Wanda y volvió a remarcar: “Me hablo siempre con ella. Todo piola, todo flama, todo light”.

El streamer quiso saber si en verdad tuvieron algo o fue marketing como muchos piensan, a lo que el cantante respondió: “No, jamás”. El creador de contenidos también le consultó acerca de su relación con los hijos de la esposa de Mauro Icardi y le preguntó directamente: “¿Te quieren?”. Por su parte, L-Gante sostuvo que no sabía pero que estaba “todo piola”.

L-Gante reveló cómo está su relación con Zaramay

Otra de las preguntas picantes que lanzó Oky fue respecto a su actual situación con Zaramay, con quien L-Gante había tenido fuertes enfrentamientos en el pasado. “Yo voy madurando, él no sé…” aseguró el cantante de Cumbia 420.

También reveló que hace poco hablaron a través de mensajes privados por Instagram. Según sus palabras, el Jefe del Malianteo le escribió para avisarle que iba a ir a la misma discoteca que tenía pensado asistir L-Gante y que le dijo: “Mirá que yo voy al mismo boliche, te diría que no vayas…”

Por su parte, Elián contó que le respondió que no iba a ir aunque reconoció: “Sabés cómo fui igual, mirá si no voy a ir porque me decís vos… esas cosas…”, dijo con sentido del humor.

Además, confesó cuál es exactamente su relación con su colega. “Nunca nos cruzamos, nunca nos vimos las caras, frente a frente. Tampoco lo odio, no tengo un sentimiento hacia él, salvo que me tiró en un momento y tuve que responder”, aseguró.