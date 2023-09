L-Gante habló sobre su delicada situación económica: “No tengo un peso ahora, tengo que ponerme a laburar”

Hace apenas una semana, L-Gante quedó en libertad. Tras pasar 94 días detenido en la DDI de Quilmes, el cantante volvió a reunirse con su familia, su hija Jamaica, y sus amigos. Además, también brindó una conferencia de prensa donde habló sobre su paso por la famosa Celda 4 y su futuro.

Este viernes, tan solo 7 días después de quedar libre, L-Gante estuvo en el estudio de Luzu TV. Allí, el referente de RKT brindó una entrevista para Red Flag, el programa conducido por Grego Rossello y se sinceró ante la audiencia por streaming.

Durante la distendida charla, Elián Valenzuela estuvo acompañado por su manager, Maxi El Brother, detrás de cámara. “Lo que pasó con él fue una geolocalización”, aseguró su mano derecha.

Por su parte, el cantante confesó que se arrepiente de haber declarado ante la Justicia. “Aprendí algo, desde mi inocencia dije ‘quiero declarar’ todo detallado, pero después me dijeron que me hubiera convenido no declarar nada porque hicieron un par de coincidencias en tiempo y lugar, y me hicieron eso”, sostuvo.

L-Gante dio una conferencia y habló sobre sus días detenido.

Qué artistas visitaron a L-Gante mientras estuvo detenido

En la entrevista, L-Gante reveló quiénes de sus colegas lo acompañaron durante su estadía preso en la DDI de Quilmes. “Hubo mucha gente del medio que preguntó” aseguró su manager.

Una de ellas fue La Joaqui. “Fue un par de veces de sorpresa, me cayó ahí”, contó el músico. “La verdad me sorprendió”, agregó aunque luego sostuvo: “Además siempre está ahí, le importa… un ‘¿cómo estás?’ viste, hay gente que ni le importa”.

Por su parte, Maxi El Brother también nombró a varios artistas que se acercaron a ver al músico y se interesaron por él. Entre ellos, Pablito Lescano, Duki, Rei, Callejero Fino y Fidel Nadal.

“Fidel cayó y tiró ‘¡qué bueno!’ cuando me vió, se había quemado un Nadal”, dijo el artista provocando las risas de todos los presentes.

L-Gante habló sobre su presente: “No tengo un peso”

En la distendida charla, el cantante también confesó que su situación económica no es nada favorable. “Te digo la verdad, no tengo ni un peso ahora, tengo que ponerme a laburar”, aseguró.

Cuando fue consultado acerca de todos los autos de alta gama, señaló: “Los tengo porque ya los pagué pero… tengo que cargarles nafta, no tengo un billete ahora”. Como si esto fuera poco, también sostuvo: “Tengo el celular de un amigo, me tengo que comprar uno porque el mío está secuestrado”.