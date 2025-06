Creó un libro con historias para su hija, publicó la saga y llegó al teatro: “Quiero generar una conexión entre los adultos y los chicos”

Se acercan las vacaciones de invierno 2025 y con ello las propuestas de obras de teatro infantiles. “Cuentos en pijamas”, la saga de libros infantiles de Flor Suárez, que nació como una conexión de ella con su hija, llega al escenario por segunda vez con “Había otra vez”.

El espectáculo fue adaptado al teatro y dirigido por Emiliano Dionisi. Los personajes de los tres libros de la saga se transforman en realidad y harán su presentación en el teatro Astros con la música de la banda “Pequeño Pez”. Una experiencia mágica que invita a grandes y chicos conectar con la infancia y dar rienda suelta a la imaginación.

Había otra vez, la obra de la saga infantil Cuentos en pijamas

“Cuando Helena era chiquita, su mamá le inventaba historias antes de irse a dormir. Años después, mientras la joven revisa su cuarto de la infancia, esos cuentos se vuelven reales: frente a sus ojos desfilan un perro que se cree gato, una vela de cumpleaños que encuentra objetos perdidos y hasta un hermoso monstruo que se cree invisible. Helena se desliza por relatos llenos de música, magia, humor y amor, para invitarnos al extraordinario viaje que es crecer", señala la descripción de la obra de teatro infantil protagonizada por Maida Andrenacci, Fede Fedele y Caro Setton.

Había otra vez, la obra de la saga infantil Cuentos en pijamas

De crear historias para su hija al libro y teatro: la historia de Flor Suárez

Flor Suárez, creadora de la saga de libros infantiles y productora general de “Había otra vez”, habló con Vía País de cómo comenzó a escribir el libro, la decisión de pasar al teatro, el éxito que fue su primera temporada y cómo se preparan para el regreso al teatro.

- ¿Cómo surgió la idea de crear un libro de tus cuentos?

- La colección de Cuentos en pijamas nació a partir de mi maternidad, de mi primera hija, Helena, que a los 2 años me pidió que le contara una historia y, soy productora, y me gusta mucho escribir, volcar todo lo que pienso en una hoja. Fui como haciendo en la mente una historia que me lo pidió, yo dije, ‘nunca se la va a acordar’. Al otro día me volvió a preguntar, pidió el mismo cuento que le había inventado.

Entonces decidí escribirla, después terminó siendo “Cuentos en pijamas 1″. Nació en pandemia, se publicó en julio de 2020. Después seguí creando historias como que el universo siguió creciendo, estos personajes que están en el libro, fueron creciendo, le van pasando distintas cosas, aparecen nuevos personajes que también van viviendo distintas situaciones y salió cuentos en pijamas 2 y así cuentos en pijamas 3. La saga de estos libros nacieron de mi conexión con mi hija.

Flor Suárez, la creadora de cuentos en pijamas

La protagonista de todos los cuentos siempre es una nena, se llama Helena. El tercero tiene otro personaje que se llama Ramón, que es un león que no le gusta como es. Llega a esa conclusión de que está bueno ser un poco él y también un poco como otros, no tiene que ser igual a nadie y también, esa parte de la aceptación y la identidad. Este libro me hizo el prólogo Gabriel Rolón, que es dirigido a la familia.

- ¿Es un libro como infantil, que también busca dejar una enseñanza? ¿En qué momento decidiste hacer una obra de teatro de los libros?

- Es una colección que busca más allá de dejar una enseñanza, es de generar una conexión entre los adultos y los chicos a la hora de irse a dormir. En ese momento es como que se apagan las luces, agarra un cuento y es un momento de generar un vínculo a través de una historia en donde surgen dudas, preguntas, risas y emociones.

Te contaba eso que soy productora y un poco me costaba esto de dejar solamente en el libro, también me gustaba como invitarlos a esa aventura a que se haga como sala del papel, se convierta en realidad.

Flor Suárez, la creadora de cuentos en pijamas

Siempre me imaginé haciendo producción de teatro, yo soy más productora de radio y tele, me junté con Emiliano Dionisi, que es un genio del teatro y sobre todo también de lo infantil. Me leyó absolutamente lo que yo quería y me imaginaba en un escenario.

Así nació “Había otra vez” en el escenario que esta es nuestra segunda temporada a través de las historias de los cuentos, son súper simples y atrapan a los adultos. No es que tienes que ir a acompañar a ver la obra de teatro, sino que está también está pensada para que se emocionen, se diviertan y viajen un poco a la infancia.

- Además de Helena tenés tu otro hijo. ¿Cómo viven ellos todo esto?

- Yo no lo quiero hacer tan literal las historias, sino que a veces quizás con otros nombres, otros personajes cuento vivencias propias de mi familia, pero a través de obviamente de otros personajes.

Flor Suárez, la creadora de cuentos en pijamas

León y Helena aman la obra. Helena hace como medio de producción, va viendo que falta como una mini yo. León se vuelve a entusiasmar y sorprender con cada personaje.

- ¿Pensaste que ibas a tener tanta repercusión, o sea, primero con el libro y ahora en la obra?

- Nunca me dejo sorprender, siempre voy hacia atrás y me encuentro sola, sentada en el pie de la cama de mi hija que me pedía que le inventara una historia y ahora está todo esto. Lo que más me da la ilusión es que esos libros y también la obra les va a quedar siempre a ellos, a mis hijos. Eso es lo que más me da ilusión.

La segunda temporada de “Había otra vez” va estar todos los días de vacaciones de invierno del 20 de julio al 2 de agosto en el Teatro Astros a las 15 horas.