¿Sobrevive o muere? Qué pasó con el jugador 456 en la temporada 3 de El juego del calamar de Netflix

La tercera y última temporada de El juego del calamar, lanzada en Netflix el 27 de junio de 2025, impactó a millones de seguidores con un final sorpresivo y cargado de emoción: la muerte de Seong Gi-hun, el recordado jugador 456.

El Juego del Calamar 2: Lee Jung-jae como Seong Gi-hun (No Ju-han/Netflix © 2024)

Por qué Gi-hun decide morir en El juego del Calamar 3

Gi-hun, interpretado por Lee Jung-jae, fue el centro de una dramática confrontación en el desafío final llamado “Sky Squid Game”. En esta peligrosa prueba, los competidores debían arrojar a otros desde plataformas en altura y confirmar la eliminación presionando un botón en el suelo. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Gi-hun optó por proteger a una bebé, hija de la jugadora 222, quien había sido obligada a participar tras el fallecimiento de su madre.

La tensión alcanzó su punto máximo cuando Gi-hun se enfrentó a Myung-gi, padre de la niña y también competidor, quien intentaba quitarle a la bebé para asegurar su victoria. En medio del enfrentamiento, Myung-gi cae desde la plataforma, pero su eliminación no es válida al no activarse el botón correspondiente. En un gesto de profundo sacrificio y compasión, Gi-hun decide no dañar a la pequeña y se lanza voluntariamente desde la plataforma, certificando así su propia muerte y dejando una marca emotiva en el desenlace de la serie.

El Juego del Calamar 3: Jo Yu-ri como Jun-hee (No Ju-han/Netflix © 2025)

Este desenlace trágico de Gi-hun transmite un mensaje profundo sobre la empatía, el sacrificio y la protección de las nuevas generaciones en medio de la brutalidad y violencia que definieron la saga. Su muerte cierra un ciclo emblemático, dejando un legado de esperanza y humanidad para toda una generación.