Netflix: la nueva película turca con un romance irresistible que ya está entre las más vistas del 2025

Netflix continúa apostando por producciones de todas partes del mundo. Dos de las grandes potencias son sin dudas las series coreanas y las novelas turcas. En esta oportunidad, la plataforma de streaming agregó a su catálogo una romántica película turca que se volvió en una de las más vistas en lo que va del año.



Sin dudas, dos de los géneros más buscados por los usuarios de Netflix son comedia y romance. Es por eso que esta película turca tiene todos los condimentos para atrapar al público y volverse una de las más vistas del 2025 en la plataforma de streaming.Se trata de la película Tras el viento, que se sumó al catálogo de series y películas este mismo año y ya rompió todo tipo de récords. Esta producción turca es una de las más vistas del 2025 y se ha ganado la aprobación de los usuarios de la N roja.

fue elegida por los usuarios que no pudieron despegar los ojos a la pantalla gracias su atrapante historia. Estatiene una duración de 1 hora y 35 minutos y desde su estreno en febrero de 2025 no ha parado de sumar reproducciones en.La historia tiene como protagonistas a Asli Mansov (Hande Erçel) y Ege Arduç (Baris Aytac), quiénes se transformaron en herederos de una misma empresa. Asli, una chica muy aplicada y correcta en sus tareas, mientras que Ege, un surfista que no tiene trabajo. Ambos se ven obligados a trabajar juntos.