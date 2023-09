L-Gante habló tras estar detenido: dejó de consumir y escribió más de 20 canciones para su álbum titulado Celda 4

L-Gante quedó en libertad tras estar casi 100 días detenido. Fueron exactamente 94 días en los que Elián Valenzuela estuvo en la DDI de Quilmes. La causa por privación ilegítima de la libertad se agravó con el pasar del tiempo pero, finalmente, el juez a cargo tomó la decisión de que saliera de la famosa Celda 4.

Luego de regresar a su casa, reencontrarse con su hija Jamaica y cortarse el pelo, L-Gante brindó una conferencia de prensa este miércoles 13 de septiembre. Allí, el referente de RKT habló ante los medios de comunicación sobre sus días detenido y dejó fuertes declaraciones.

El cantante destacó el apoyo de La Mafilia, el grupo de amigos que estuvo día a día esperando por su liberación. “El grupo estuvo firme, todos los días. No me puedo olvidar que todos los dias tenía a alguien preguntando qué necesitaba, hicieron que no me falte nada. Estoy agradecido con todos mis amigos”, expresó.

Respecto a cómo era el trato con los demás detenidos, dijo que “de mucho respeto desde el primer momento”. También reveló: “Por ahí me pedían un autógrafo para sus hijos, yo les regalaba alguna remera mía o cuando venían a visitarlos los saludaba. Eran gestos para que la gente se ponga feliz”.

El gran cambio de L-Gante tras estar detenido

Durante una entrevista mano a mano con Telefe Noticias, L-Gante reveló qué fue lo que aprendió tras pasar 94 días detenido. “Fue como un descanso para mí de todo el mundo exterior que es bastante más alterado”, confesó frente a cámara.

“Descansé, limpié la mente, con entender la situación me bastó”, agregó. También recordó qué fue lo que pensó exactamente al llegar a la famosa Celda 4: “Contendré la calma y sabré que me está esperando mi hijita que cada semana que pasa aprende algo nuevo que te sorprende”.

Además, contó que aprovechó su tiempo para componer canciones muy variadas, algunas que hablan sobre su situación, otras para bailar. “No es que me encierro en una sola cosa y te hago 20 temas depresivos”, aseguró.

Por otro lado, Elián Valenzuela se sinceró acerca de su gran cambio estando privado de su libertad. Primero señaló que pudo limpiar su mente y luego confesó que dejó de consumir marihuana. “Más que nada porque no se puede, y yo siempre sentí que controlo eso pero bueno aprovechamos ese desacostumbramiento para seguirlo un rato más, lo que dure”, aseguró.

“Me siento bien”, añadió. “La marihuana es mi mayor método de inspiración en lo que hago, la amo, pero también en ciertos momentos desacostumbrarme me sienta muy bien. No tiene nada de malo hacerlo ni dejar de hacerlo”, remarcó.