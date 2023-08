Las nuevas cartas que escribió L-Gante desde la cárcel: “Si en algún momento pensaron que me deprimí…”

Desde el pasado 6 de junio, Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, se encuentra detenido en la DDI de Quilmes. Mientras cumple su estadía preso, el cantante compartió varios mensajes, escritos de puño y letra, para su público. En estas cartas reveló cómo pasa los días en la celda número 4 y más detalles sobre su estado de ánimo.

Aún desde la prisión, L-Gante encuentra la manera de mantenerse en contacto con sus fans. Recientemente, el músico envió unos mensajes a través de unas cartas escritas a mano por él mismo que enseguida fueron publicadas en su cuenta de Instagram.

“¡Gracias a todos por el aguante de corazón que me hacen!. Y si en algún momento pensaron que me deprimí, que estuve decaído, que lloré o algo similar...¡yo les aseguro que en ningún momento!”, aseguró el cantante de Cumbia 420, haciendo énfasis en las palabras “decaído” y “momento”.

Las nuevas cartas que escribió L-Gante mientras está preso Foto: Instagram

“Yo creo que no hay mal que por bien no venga, y aunque esté acá, me siento feliz porque volví a inspirarme”, agregó en este comunicado oficial, como los que compartió durante los primeros días detenido. En otra hoja, continuó: “Estoy al día. Enfocado en lo que viene. ¡No en lo que pasó!” y aseguró que ya tiene “un álbum listo para cuando salga”.

En este comunicado, el músico reveló detalles de su estadía en la, ya famosa, celda 4: “Acá estoy, sumando historias, experiencias, momentos, estudios... Simplemente sumando porque ojo que me puse a escribir, siento que no perdí mi tiempo”. Por último dejó su firma y unos pequeños dibujos en el margen inferior derecho.

La última carta que escribió L-Gante desde la cárcel

La tercera y última carta de L-Gante comenzó con un mensaje tranquilizador para sus fanáticos. “Solo quería que sepan que me siento muy bien!”. Luego, continuó una frase motivadora: “Que otra noche es otro día y otra rima, otra poesía, pa”, destacó junto al dibujo de una nota musical.

Por último, confesó exactamente lo que estaba haciendo mientras escribía este emotivo mensaje para sus fans. “Ahora estoy escuchando la canción ‘Yo ando ganando’, de Pablito L. (Lescano). Los ñeris me la cantan jaja. Pero sobre todo estoy redy para salir, mejor que nunca y dar mi mejor versión. Tranquilo, eso sí”, concluyó otra vez con su clásica firma.