Nazarena Vélez reveló el oscuro motivo de su separación de Hernán Caire después de casi 25 años: “Me obligó a tener relaciones”.

Actualmente, Nazarena Vélez atraviesa un momento de plenitud personal: disfruta de su familia, celebra la llegada de su primer nieto y se mantiene alejada del ruido mediático que la acompañó durante gran parte de su carrera.

A simple vista, su presente sereno parece borrar el pasado cargado de escándalos y situaciones controversiales, pero también oculta una historia marcada por experiencias profundamente dolorosas. Entre ellas, se destaca la relación que mantuvo en los años noventa con Hernán Caire, un vínculo que tiempo después se animó a denunciar por los abusos sufridos. En un contexto más favorable, hoy se anima a contar nuevos detalles de aquella etapa oscura de su vida.

HERNAN CAIRE, objeto de todas las bromas por su sitio oficial en inglés.

A fines del siglo XX, Nazarena comenzaba a abrirse camino en el mundo del espectáculo cuando, casi por azar, fue convocada para formar parte de A pleno sábado (América), un programa de estilo bailable conducido por Hernán Caire. En ese entonces, él ya era conocido como uno de los galanes de Cris Morena y se mostraba ante las cámaras como un conductor carismático y encantador. Para la joven co-conductora, su magnetismo resultó irresistible, y pronto iniciaron un intenso romance.

Sin embargo, lo que al principio parecía un cuento de hadas pronto se convirtió en una pesadilla. Nazarena descubrió el costado más oscuro de Hernán Caire, quien —según reveló años más tarde— se mostró como un hombre posesivo, celoso y violento. El primer episodio de agresión ocurrió en un estacionamiento, donde él le hizo una escena por usar un pantalón que consideró demasiado ajustado. Lejos de ser un hecho aislado, ese momento marcó el comienzo de una relación cada vez más tóxica y tormentosa.

Nazarena Vélez en su juventud

Durante su noviazgo, Nazarena Vélez sufrió un calvario que incluyó no solo amenazas hacia ella, sino también hacia su hija Barbie —quien en ese momento tenía cuatro años y era fruto de su relación con Alejandro Pucheta—. La violencia física y los abusos sexuales se volvieron parte habitual de ese vínculo. Sin embargo, puertas afuera, la historia era otra: frente a las cámaras, ambos lucían como una pareja carismática y enamorada, íconos jóvenes del espectáculo que aparentaban vivir un romance soñado.

La razón por la que cortaron Nazarena Vélez y Hernán Caire

Sentada en Intrusos (América), Nazarena contó: “Me puso un ‘chumbo’ en la cabeza y me obligó a tener relaciones sexuales. En ese tiempo, hice tres denuncias. Pero esos tipos te amenazan constantemente y además te da una vergüenza. Yo tenía a Bárbara de 4 años y siempre me amenazaba con la nena. Me fracturó un brazo. Después me llevó a la virgen de Luján y me juró que nunca más me iba a pegar”.

Recientemente, mientras participaba del debate sobre la sorpresiva separación de Wanda Nara y Mauro Icardi en LAM (América), volvió a tocar el tema y reveló uno de los momentos más difíciles de aquella época: “Caire me había cagado con todo el mundo, gente del medio. Por ejemplo, conducíamos juntos A pleno sábado y estuvo con todas las bailarinas”, explicó.

Nazarena y Barbara Velez Foto: Pedro Castillo / La Voz

Cuando le preguntaron cómo se enteró, detalló: “Un día vi videos. Él tenía el problema en la cabeza de filmarte sin tu consentimiento. Atrás del televisor tenía una camarita y yo nunca me había dado cuenta. Un día los encontré revisando el departamento y encontré todos. A mí no me importaron las veinte otras, me importó verme a mí. Fue como una violación”. Llena de rabia, destrozó todo lo que pudo y destruyó las grabaciones.

Tras eso, se separaron y ella lo denunció, aunque días después retiró la denuncia en medio de una reconciliación. Sin embargo, esa nueva etapa duró apenas unas semanas y finalmente rompieron para siempre. Nunca más volvieron a cruzarse.