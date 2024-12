El drástico cambio de Nazarena Vélez para su futuro: “Estoy cansada”

Nazarena Vélez es una actriz y exvedette argentina que tiene una larga trayectoria no solo en el teatro y televisión, sino en los programas de entretenimiento como es LAM, en donde es panelista hace tres años. La famosa está de temporada en Carlos Paz, pero sigue planeando su futuro con su trabajo.

Hace varios años, que la historia de Nazarena Vélez para muchos es inspiración por su fortaleza, lucha y perseverancia para salir adelante a pesar de las adversidades. Cuando falleció su marido por un suicidio, la famosa debió salir a trabajar con sus hijos chicos a los pocos días del fallecimiento.

Esa lucha quedó marcada en su historia y tal es el caso que siempre que tiene la posibilidad recuerda cómo es su economía, y su presente, por el cual no puede dejar de trabajar, ya que a diferencia de otros famosos no tiene una fuente de ahorros que la ayuden a solventarse.

Nazarena Vélez habló de su futuro en los medios de comunicación

Nazarena Vélez reveló cuál es la contundente decisión que tomará en su futuro

Como parte de su esfuerzo cotidiano, Nazarena Vélez contó a Infobae cómo espera que sea su vida dentro de 10 años y reveló el motivo por el que no quiere seguir trabajando en los medios de comunicación. “Yo no tengo margen de error. Yo estuve ahorrando mucho como para volver a producir. Vengo de hace 10 años haberme quedado en bancarrota”.

“Tuve que empezar de nuevo toda mi vida a los 39 años. La guita es fundamental en la vida, lamentablemente”, comentó Nazarena. Asimismo, la actriz reveló cuál es el cambio que quiere hacer en su vida: “Yo en diez años quiero dejar de trabajar. Estoy cansada de trabajar. Tengo ganas de disfrutar de viajar. Me veo en Arraial Do Cabo con una posadita en Brasil, que ya la tengo vista. Me imagino ahí, con un teatro para turistas, porque hay muchos argentinos”.

“Estoy cansada, trabajo desde los 14 y ya tengo ganas de disfrutar. Hoy soy como el argentino promedio: tengo que trabajar para vivir”, reflexionó la famosa sobre su futuro.