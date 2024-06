La tremenda confesión íntima de Nazarena Vélez en vivo: “Sentí vergüenza”

Nazarena Vélez es una actriz y productora de teatro que tiene una larga trayectoria como figura de los medios de comunicación. Actualmente se encuentra como panelista de LAM todas las noches, allí analiza y opina sobre temáticas relacionadas a otros famosos.

Muchas veces se vio envuelta en escándalos con otras figuras públicas. Sin embargo, eso quedó atrás y ahora lleva una vida más tranquila y dedicada a su familia, en especial a su primer nieto Salvador, el hijo de Barbie Vélez. Además de sus trabajos en el teatro y la televisión.

En medio de un momento picante en el vivo de LAM, Nazarena Vélez no tuvo problemas en confesar algunos detalles de su vida íntima al aire del programa. Si bien hace muchos años está en pareja con Santiago Caamaño en su momento tuvo romances polémicos.

Nazarena Vélez reveló una confesión íntima en LAM Foto: Gentileza

La revelación íntima de Nazarena Vélez que sorprendió a sus compañeros de LAM

Pepe Ochoa, panelista de LAM, le preguntó a Nazarena: “¿De qué te disfrazarías en tu máxima fantasía sexual?”. A lo que Nazarena Vélez le respondió sincera: “No me disfrazaría. Lo he hecho y sentí mucha vergüenza”.

Nazarena Vélez reveló una confesión íntima en LAM Foto: instagram/nazarena

A pesar de estar un poco incómoda con hablar de ese tema, la panelista continuó su relato y coincidió con Cinthia Fernández, quien aseguró que “la baja mal” disfrazarse para tener relaciones sexuales.

Luego Nazarena Vélez dio detalles y reveló: “No me gusta disfrazarme. Me he disfrazado de gatita y sentí mucha vergüenza. Hice todo el acting y fue una cosa espantosa”. Ante las risas, la famosa agregó: “No les voy a decir con quién... Me la baja mal”.

La confesión generó curiosidad entre sus compañeros de LAM, pero Nazarena se negó a confesar la identidad de la persona. Sin embargo, fue tajante con respecto a su opinión sobre los disfraces en la intimidad de la pareja.