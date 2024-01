Desde “¿quién sos?”, hasta “¿estás loca?”: El furioso cruce entre Carla de Gran Hermano 2024 y Nazarena Vélez

Carla fue una de las 22 participantes que participó de la edición de Gran Hermano 2024, estuvo presente hasta la sexta semana y luego decidió abandonar el reality, ya que extrañaba mucho a su familia. Desde que salió de la casa más famosa del país se mostró sin filtro y criticó a varias celebridades.

Dentro de la casa demostró que tiene facilidad para criticar a las personas y lo hace de una forma cómica. Carla habló de casi todos sus compañeros, pero también contó anécdotas con famosos, teniendo en cuenta que ella posee un local de muebles y decoración muy popular en Instagram.

Carla De Stefano, participante de Gran Hermano 2024. Foto: Instagram

En esta oportunidad contó algunas anécdotas con canjes de famosos, habló sobre Karina Jelinek, Flavio Mendoza y por último, de Nazarena Vélez, y dijo: “la que se hizo la interesante y no me cayó bien, fue Nazarena. La contacté yo y le pedí presupuesto de posteo y de historia. Me dije por historia es tanto y por posteo es tanto más”.

Carla, fiel a su estilo, demostró su reacción y dijo: “¿qué?, pero ¿quién sos? ¿Mirtha Legrand? No sabes los honorarios de Nazarena Vélez. Me sacaba el mueble y además garroneaba plata”.

Nazarena Vélez le respondió a Carla de Gran Hermano 2024

Nazarena tiene una personalidad fuerte y no tiene problema de dar respuesta, y por eso, realizó un video en TikTok para responderle a Carla. La vedette comenzó: “Y sí, mami, ¿qué queres que te lo haga gratis? ¿Estás loca? Yo ayudo a los emprendedores, pero si me decís que haga un sorteo, que vaya al local, pagame. Mi tiempo vale, mis redes también”.

Nazarena Vélez contra Carla de Gran Hermano 2024.

Luego Nazarena dijo que Carla mintió al decir que ella decidió no hacerle más caso y explicó: “No te conteste más yo porque te pusiste pesada. Pero no hagas lo que no te gusta que te hagan”. Además, se enojó y dijo: “detesto la gente que para menospreciarte te dice quién sos Mirtha. No, no soy Mirtha ni Susana, soy Nazarena”.

Finalizó: “aprende a tratar a la gente, no hables de los cuerpos y después yo te hago una historia gratis”. Teniendo en cuenta que Nazarena hizo referencia a que Carla solía hablar de los cuerpos de sus compañeros mientras estaba en Gran Hermano 2024.