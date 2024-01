Desvalijaron la casa de Carla “Chula” mientras estaba en Gran Hermano 2024

Carla “Chula” fue una de las participantes de la edición de Gran Hermano 2024, con su humor y su facilidad para hablar tomó protagonismo dentro de la casa más famosa, pero, al mes de estar dentro y superar varias galas de eliminación, decidió abandonar el reality porque extrañaba mucho a sus cuatro hijos.

Dentro de la casa se involucró con el grupo de las “furiosas”, integrado por Furia, Catalina y Agostina. Grupo que actualmente se encuentra desarmado, debido a la salida de Carla y Catalina, y a que Furia decidió asilarse de Agostina.

Carla Gran Hermano 2024. Foto: Telefé

La ausencia de Carla se siente dentro de la casa, teniendo en cuenta que era una de las que más hablaba con el resto de sus compañeros. De todas maneras, tras su salida, ella se encuentra visitando los diferentes programas de televisión.

Carla de Gran Hermano 2024.

En esta oportunidad, visitó el programa de Telefe, A la Barbarrosa, Carla comentó: “Me enteré ayer que entraron a casa cuando no había nadie y rompieron todo, los sillones, me levantaron la madera de los techos, me rompieron el colchón”.

Carla de Gran Hermano 2024 Foto: Telefe

Y luego agregó: “Desarmaron todos los placares buscando cosas, los cajones buscando dinero. Y, cuando se iban, agarraron las llaves del auto y, también, de la camioneta”. Debido a que le preguntaron donde se encontraba su familia mientras sucedió el hecho: “Habían ido a pasar las fiestas en la costa y, al día siguiente que se fueron, entraron a mi casa”.

Carla de Gran Hermano 2024 Foto: Instagram

Finalmente, comentó sobre la denuncia que realizaron: “Volvieron de la costa, no pensaban hacer la denuncia, le dijeron que el seguro no me cubría la camioneta si no hacía la denuncia. Fueron a hacer la denuncia, vinieron los peritos en mi casa”.

El exmarido de Carla de Gran Hermano 2024 la denunció mientras estaba dentro de la casa

Por otro lado, Carla comentó otro hecho fuerte que sucedió mientras estaba dentro de la casa de Gran Hermano 2024: “Mi exmarido, al verme en la casa de Gran Hermano, hizo una denuncia diciendo que había dejado a mis tres hijos solos en el hogar y vino una asistente social”.