Carla de Gran Hermano 2024 defenestró sin piedad a una de las participantes: “Le falta un...”

Carla De Stefano es una de las 17 participantes que permanece en la casa de Gran Hermano 2024 y una de las que mostró una de las personalidades más llamativa dentro del reality. Teniendo en cuenta su humor, sus gritos y sus llantos. De todas maneras, está a punto de abandonar la casa por cuenta propia.

La participante se lleva bien con la mayoría dentro de la casa más famosa del país, pero tuvo más cercanía con Furia, Catalina y Agostina, el grupo de las “furiosas”. De todas maneras, Cata ya quedó eliminada y la misma Carla abandonará el reality en la sexta semana porque extraña mucho a su familia, y en su lugar, entrará un reemplazante.

Carla de Gran Hermano 2024.

Carla se destacó dentro de la casa por su humor, por llorar y por realizar fuertes críticas contra sus compañeros. En esta oportunidad, volvió a hablar de Denisse, mientras se encontraba en el sauna con Florencia y Joel.

Denisse de Gran Hermano 2024 con Santiago del Moro.

Joel le preguntó quién le cae mal y por qué, y Carla respondió: “Denisse por varios motivos”. Además, mencionó que para ella Denisse no entra en la categoría de caracol, sino que aún peor en la de babosa, debido a su poco accionar dentro de la casa.

Carla de Gran Hermano 2024 Foto: Instagram

Carla resaltó que Denisse camina como un astronauta caminando en la luna y fiel a su estilo, la imitó, y dijo: “parece que está flotando en el espacio”. En el mismo sentido, arremetió contra las caras que realiza la participante y que necesitan que la despabilen: “le falta adrenalina”. Y comentó que, desde afuera, realizará campaña en contra de Denisse cuando esté en placa.

“21 años y lo único que la veo hacer es ‘piedra, papel o tijera’”, acotó. También dijo que es amarreta porque le cuesta prestar, que está media hora para hacerse una cola de caballo y que cada vez que se mira en el espejo se arregla el pelo: “cómo puede ser que lo más importante para una persona de 21 años sea el pelo”.

Carla habló sobre las relaciones de Denisse en Gran Hermano 2024

A Denisse primero la vincularon con Bautista, luego con Alan y nuevamente con Bautista, con quien ya se besó dentro de la casa. Por eso, Carla dijo que Denisse no fue la que más levantó en la casa y explicó: “es la que más desesperada está. Ella necesita garch**, está caliente. Le falta un moño. Prueba con uno, con otro, para ver quién le da bola. Está entregada. Si yo fuera hombre, una muchacha tan babosa no me mueve un pelo”.