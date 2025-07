Las fuertes denuncias de ex participantes de Gran Hermano contra la producción: “Faltas de respeto y...”

A días de que se conozca al ganador de Gran Hermano 2025, salió a la luz una situación delicada: varios exparticipantes del reality denunciaron haber sido maltratados, ignorados y haber atravesado momentos incómodos con una productora de Telefe.

En el programa LAM compartieron al aire los testimonios de Keila Sosa, Alan Simone y Lucía Maidana. A pesar de que cada uno relató su experiencia por separado, todos coincidieron en señalar a la misma persona detrás de los malos tratos: Florencia.

Fue Yanina Latorre quien finalmente reveló en cámara el nombre de la productora involucrada en la polémica, apuntando directamente a una figura clave del equipo del reality. Su intervención terminó por confirmar lo que varios de los exjugadores ya habían insinuado.

Qué dijo Keila Sosa sobre el maltrato de la producción de Gran Hermano

Durante una entrevista en LAM, Keila Sosa, ex participante de GH, se animó a contar en vivo la difícil situación que vivió durante la etapa final del reality. Fue Santiago Riva Roy quien le planteó directamente: “Llegaste al punto de no querer ir a GH por la violencia o los malos modos de una productora”, a lo que Keila no dudó en exponer lo que había sentido.

“El martes (día de la final de GH) me separaron de los chicos, me mandaron al SUM. Siempre nos excluyen. Algunos sí, algunos no. Eligen a los más relevantes”, reveló, dejando entrever un trato desigual por parte de la producción.

Además, agregó: “No puedo hablar de una productora, a mí me sacaron varios. Yo hablé con la producción porque me sentía mal, me puse a llorar y me dijeron que era culpa de la revista Gente, pero el no final fue de la producción de GH”. Keila se refirió así a la coincidencia entre la gala final de Gran Hermano y la fiesta por el Mes del Orgullo organizada por la revista Gente, a la que varios exjugadores fueron invitados y trataron de asistir a ambos eventos.

Qué dijo Alan Simone sobre el maltrato de la producción de Gran Hermano

“Hubo muchas faltas de respeto de una mujer que trabaja ahí en la parte de producción para con los ‘hermanitos’ y los familiares. Esto nos pasó a la mayoría”, aseguró Alan Simone del reality en diálogo con LAM.

El Negro Onty habló en nombre de sus compañeros sobre la posible ausencia en la gala final.

La denuncia no fue aislada: “Es mala educación porque no me ha pasado solo a mí. Sé que muchos compañeros no van para no cruzarse con esa persona, para que no los traten así”, sumó. Y como si fuera poco, también señaló que esa situación se mantiene en la edición actual del programa: “A los ‘hermanitos’ de este año también les pasa lo mismo”.

Qué dijo Lucía Maidana sobre el maltrato de la producción de Gran Hermano

“Es lamentable porque es de parte de una sola persona. Nosotros siempre fuimos muy bien recibidos”, comentó Lucía Maidana, dejando en claro que el resto del equipo no estaría involucrado. Sin embargo, las acusaciones contra esta mujer apuntan a destratos reiterados: “Pero ella fue muy maleducada con mi familia, con la gente de la tribuna. A Kennys Palacios también lo echó de la tribuna”.

Olivia Wald y Lucía Maidana, enamoradas. (Instagram)

La participante recordó un episodio que lo marcó desde el inicio de la temporada: “El primer programa de este GH yo fui con mi novia y la trató muy mal. Y dije ‘nunca más vuelvo’. Hay mucha gente que no volvió por ella”. Las situaciones que relata no son menores y exponen un destrato sostenido en el tiempo. “Es muy maleducada. Nos ha denigrado en la cara. Una vez yo fui a los Martín Fierro y me dijo ‘vos no te pongas tan linda porque no vas a ir a la alfombra roja’. Me lo dijo en la cara. Después echó a mi estilista del hotel. A todos trató mal”.

Los ataques no se limitaron solo a ella: “A mi novia también la trató muy mal. La sacó de la tribuna y la mandó arriba, con los fans. Y ella venía conmigo. Tenía muy malos modos”. Además, aseguró que estas actitudes no serían nuevas ni aisladas: “Esto viene desde hace un montón. Me han llegado comentarios de gente de La Voz que los ha tratado mal también. No entiendo cómo sigue esa persona ahí”.