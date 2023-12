Carla “Chula” de Gran Hermano 2024 reveló por qué no hizo canje con Julieta Poggio antes de entrar a la casa

Carla, o como le gusta que le digan, “Chula” es una de las 20 participantes que permanecen en Gran Hermano 2024. Ella es una de las jugadoras más grande de la casa y de todas maneras, demostró su personalidad alegre y divertida frente a todos.

“Chula” está casada y tiene cuatro hijos, y es comerciante y emprendedora, ya que posee un local con artículos de decoración para el hogar. Este tiene más de 600.000 seguidores en Instagram y allí, la participante de Gran Hermano 2024 postea divertidos videos para vender los productos de su negocio.

Carla "Chula" de Gran Hermano 2024 Foto: Instagram

En el momento previo de la segunda gala de eliminación, cuando la mayoría de sus compañeros estaban en el sillón del living, Carla contó una vergonzosa anécdota con la finalista de la edición pasada de Gran Hermano, Julieta Poggio.

Carla de Gran Hermano 2024 (Foto: Prensa Telefe) Foto: ADRIAN DIAZ BERNINI

Carla comentó que un día estaba trabajando en su local y que ella no veía Gran Hermano, y que de repente apareció una señora y le dijo: “yo soy la mamá de Julieta”, y la actual jugadora del reality le preguntó: “¿quién es?”. A lo que la mamá de Julieta respondió: “cómo no la conoces? Debes ser la única en Argentina que no la conoce”.

Julieta Poggio en el debate de Gran Hermano 2024 Foto: instagram

La charla continúo y la mamá de Julieta le mostró fotos y le comentó que su hija se estaba mudando sola. Por lo cual, le consultó a Carla si le interesaba darle muebles y productos de decoración para la nueva casa de Julieta Poggio. “Chula” confesó que le dijo: “no, gracias” y entre risas les contó a sus compañeros.

“Chula” aclaró que le causó gracia porque se lo dijo como si tratara de alguien ultra famoso. Y además, agregó que cuando Juli Poggio la acompañó a ingresar a la casa de Gran Hermano 2024, ella le dijo: “tu mamá es clienta mía”.

¿Quién fue el segundo eliminado de Gran Hermano 2024?

La casa de Gran Hermano 2024 completó su segunda semana en vivo y Axel de Misiones se convirtió en el segundo eliminado. Teniendo en cuenta que Martín Ku, el líder, intentó salvarlo, pero se lo anularon por darlo a entender con anterioridad y quedó en placa junto a Juliana, Catalina, Agostina y Carla.