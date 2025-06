A poco de haber quedado eliminado de Gran Hermano 2025, Juan Pablo “Devi” De Vigili volvió a estar en el centro de la escena. Esta vez, no fue por una polémica dentro de la casa, sino por un encuentro cargado de tensión y sensualidad con Romina Uhrig —exdiputada y participante de la edición 2022 del reality— durante un streaming en vivo. Las imágenes se viralizaron rápidamente y dejaron a todos con la misma pregunta: ¿nació un nuevo romance entre exhermanitos?

El momento se desató cuando Kennys Palacios animó a Romina a avanzar con Devi durante el streaming Se Picó (según se observa en el video difundido por Pronto). “Dale, Romina, das tantos picos en la noche“, lanzó sin filtro el estilista y amigo íntimo de Wanda Nara, en pleno vivo.

Y aunque en un principio todo indicaba que el beso sería apenas un gesto en la mejilla, finalmente se concretó en la boca, generando sorpresa entre todos los presentes. Los protagonistas no pudieron contener la risa y reaccionaron con cierta timidez ante la situación. Para sumar más repercusión, la cuenta de X @elejercitodelam también compartió la postal del momento, que no tardó en volverse viral.

El motivo por el que Devi se fue enojado de Gran Hermano 2025

Tras su salida del reality de Telefe, Juan Pablo “Devi” De Vigili habló por primera vez sobre su tensa despedida de la casa y no esquivó las emociones que lo atravesaron en ese momento. Invitado a LAM, el exjugador se sinceró sobre el malestar que sintió con algunos de sus compañeros.

Devi quedó eliminado de Gran Hermano (Captura de pantalla)

“Me enojé un poco por cómo se dio la situación. Uno se enoja cuando hay algo, un vínculo sincero. Y no hubo ni una palmadita al final. Pensé que, en algún momento, se pueden dejar esas cosas de lado”, comenzó diciendo en vivo, visiblemente dolido.

Además, se refirió puntualmente a Selva Pérez Carvalho, con quien protagonizó uno de los cruces más comentados de la gala: “Y a Selva en un momento le digo ‘éxitos’ y no me quiso ni responder cuando estábamos en el versus. Después al final dije, ‘bueno, si no me van a salvar, no saludo’. Y por eso, después vuelvo a saludarlas”, explicó, dejando entrever que, a pesar del enojo, intentó cerrar el ciclo en buenos términos.