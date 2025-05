Polémica en Gran Hermano 2025: por qué Devi sería el próximo eliminado

Gran Hermano 2025 ya está en su recta final. Con solo 10 jugadores en la casa, los fanáticos y exparticipantes comenzaron una fuerte campaña en redes sociales para decidir quién sería el ganador de la nueva edición.

"Lo amo. Es como mi debilidad. Tenemos una conexión muy fuerte, es como mi hermano (...) Creo que él me ha ayudado mucho a mí y yo a él. Es la persona que más me hizo reír en la vida. En la casa los vínculos son muy fuertes porque es lo único que tenemos. Yo me senté al lado de él el 2 de diciembre y para mí fue todo", aseveró Chiara sobre su conexión con Ulises.

Ulises, Tato, Luchi, Luz, Selva, Eugenia, Sandra, Lourdes, Katia “La Tana” y Juan Pablo “Devi” son los 10 participantes que siguen en la competencia actualmente. Este último ha recibido mucho “hate” por parte del público, al punto que han vaticinado su eliminación.

Por qué Devi podría ser el próximo eliminado de la competencia

El hermanito pasó por muchos altibajos en la casa. Al principio, era uno de los participantes menos queridos por su “poca presencia” en la casa. Sin embargo, su mala suerte con los liderazgos y exnovia, más el reencuentro con sus perros, aumentó su perfil.

"Ah, no, pará. Me olvidé de algo”, le dijo Cecilia, la hermana de Juan Pablo, cuando salió para entrar nuevamente con los dos perritos. "No puede ser, no puede ser, enano hermoso”, repetía el hermanito desconsolado.

Todos parecía destacar a Juan Pablo como un posible candidato para la gran final. Sin embargo, esto habría sido descartado durante sus últimos dichos contra Tato, uno de los participantes más queridos de la edición.

En los últimos días, el uruguayo fue acusado de cocinar lo que quedaba de carne con arroz. Esto dio pie a que el correntino lo criticase cada vez que pudiese. “Hay que marcar lo contradictorio que es y como siempre ensucia a otro para salvarse él. Tocó un tema sensible para exponer al resto, eso ya caducó, ojalá la gente se de cuenta que va por el lado sucio (...) ahora entiendo su juego”, aseguraba Juan Pablo junto a Eugenia.

Estas críticas generaron sumo repudio en redes, quienes consideraron como mala estrategia las críticas contra el uruguayo. Es por ello que se volvió el foco para la próxima eliminación y denunciaron cualquier favoritismo por parte de la producción.

“¿POR QUÉ EL FLYER DE QUIÉN QUERÉS QUE ABANDONE LA CASA DICE ENVIA GH AL 9009 EL NOMBRE DE “JUAN PABLO” PERO CUANDO VAS A VOTAR TE PONE EL NOMBRE TODO JUNTO? No hagan publicidad engañosa. El voto te lo toma votando de las dos formas o solamente todo junto @SANTIAGODELMORO", exclamó la cuenta de entretenimiento TRONK.