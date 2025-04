Gran Hermano 2025 se encuentra en una nueva etapa a 4 meses de su estreno. Al quedar solo 12 participantes en la competencia, sus familiares ingresaron a la casa para ayudarlos a mejorar sus estrategias de juego.

El ingreso de los familiares a Gran Hermano puede representar dos escenarios: una gran oportunidad para potenciar estrategias dentro de la casa, o, por el contrario, un riesgo que puede dañar la imagen frente al público. Esto último ocurre a menudo por ciertos malentendidos, como ocurrió con Juan Pablo “Devi”.

El polémico comentario de Juan Pablo “Devi” que generó revuelo

El hecho ocurrió en la tarde de este 23 de abril, cuando Juan Pablo hablaba con Eugenia sobre su incomodidad a formar parte del “Desafío Drag” organizado por Pablo, uno de los mejores amigos de Selva, y el Big. “Me parece un montón, eso”, comenzó diciendo el hermanito.

“Soy como de otra escuela (...) no estoy cómodo, no me divierte, me parecería una tortura. ¿Ahora me tengo que vestir de mujer? Me parece un montón (...) No quiero“, siguió diciendo el correntino con cierta incomodidad.

Cuando Eugenia le convence a Devi de explicarle su incomodidad a Pablo, el hermanito habló con el comediante para llegar a un acuerdo sobre el desfile. “De última proponé algo no tan de mujer (...) lo mío es recontra ignorante lo que estoy diciendo. Pedile algo buena onda para mi, yo me copo, pero sinceramente no quería estar si era un vestido de mujer, no me gusta y no me divierte", le explicaba Devi a Pablo.

“No tiene que ser de mujer (...) Es que puede ser algo de color, con un casco, no en vestido de mujer. El abanico es muy grande, yo apostaría a los de indumentaria que se sientan más cómodos”, le aclaró el mejor amigo de Selva.

La reacción de los fanáticos a los dichos de Juan Pablo

Finalmente, los comentarios del correntino generaron sumo debate en redes sociales. Mientras que algunos apoyaban su decisión, otros lo acusaron de no querer arriesgarse en un reality show. “Lo anti show que es este. Hizo que a la ex le llueva hate por culpa de él, se queja de todo lo que le manda la familia, siempre tibio en todo, a este punto ya ni resulta gracioso", “¿Cuál sería el problema en no querer vestirse como mujer? No quiere y punto", aseveraron varios fanáticos.