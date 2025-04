Gran Hermano 2025: así fue la reacción de Martina al enterarse de la muerte de su abuela

Gran Hermano 2025 está en su punto más picante. Tras un duro mano a mano entre Martina y Catalina, la modelo de 25 años quedó eliminada con más del 52% de los votos. Esto dio pie a un ataque en manada contra Santiago “Tato”, quien fue líder de semana.

"Seguí ahí con tu jugada, estratega, ridículo, llorando y con Lucecita, a la que le tenés ganas“, ”El gran estratega, sacó a la persona que más lo quería”, gritaron Chiara y Lourdes contra Santiago “Tato” durante la salida de Martina.

Ahora bien, la salida de la modelo estuvo marcada por un momento personal complejo. Durante su estadía en la casa, su abuela falleció. Por decisión de la familia, la noticia no le fue comunicada de inmediato, por lo que la joven se enteró horas después de abandonar el reality.

Cómo fue la reacción de Martina tras la muerte de su abuela

Martina habló por primera vez de su eliminación en el estudio de Gran Hermano. Allí, Santi del Moro le comunicó su sentido pésame. “Durante tu estadía en la casa falleció tu abuelita (...) tu familia en su momento decidió no decir nada. Primero quiero preguntarte cómo estás y darte el más sentido pésame”, le consultó el conductor.

Con el rostro algo afligido y una sonrisa delgada, expresó cómo se sentía: “Yo estoy bien (...) La verdad es que si fue un shock cuando me contaron. Pero bueno, fue una decisión de mi familia, los entiendo y lo comparto también. Igual, todavía estoy en shock”.

Cómo era el vínculo entre Martina y Santiago “Tato”

Desde otro aspecto, la modelo dio detalles de cómo era su relación con el uruguayo, con el que fue vinculado en diferentes oportunidades. “¿Estabas enamorada del?“, le consultó Santi del Moro. ”No, yo sabía qué le pasaba con Luz, entonces no me iba a meter. Si pasé más tiempo con él en la última semana cuando me pelee con Lulu. Era una contención mutua, solo pasábamos tiempo juntos y ya", expresó la joven.