Gran Hermano 2025 comenzó el 2 de diciembre y desde entonces ingresaron nuevos, volvieron otros y expulsaron a algunos participantes. En el reality que conduce Santiago del Moro pasa de todo y cada jugador intenta resaltar ante el otro para ganarse el cariño del público. Martina es una de las originales y de las favoritas del público.

El impactante mensaje que recibió Martina de Gran Hermano 2025 tras la muerte de su abuela: “Un familiar tuyo...”

Después de su último desmayo, la joven expresó su malestar por la forma en que la trataron. Mientras que algunos de sus compañeros se mostraron comprensivos y preocupados por su bienestar, otros le lanzaron una almohada a la cara y le impidieron descansar.

La impactante denuncia que Martina realizó hacia sus compañeros

Mientras conversaban en el jardín, Martina compartió cómo se sintió después del incidente. “¿Cómo te despertaste, con dolor de cabeza?”, le preguntó Santiago, mostrando preocupación genuina. Luego añadió: “Estabas enojada ayer, ¿eh?”.

La oriunda de La Plata no pudo ocultar su fastidio y, visiblemente molesta, exclamó: “¡Ay, Dios! Una bronca me dio”, revelando lo incómoda que se sintió por la situación. Luego, con más detalle, explicó lo sucedido: “Me revolearon una almohada en la cara”, refiriéndose a cómo sus compañeros no solo no mostraron preocupación por su bienestar, sino que también actuaron de manera irrespetuosa al tratarla de esa forma.

Tratando de calmarla, le respondieron: “Ahora dijeron que le cerraste la puerta”. A lo que la joven de 25 años contestó: “Sí, porque me golpearon en la cara”, Y reconoció: “Cerré con todo, estaba re dormida. Estaba todo apagado”, se justificó.

Aunque aseguró que fue maltratada, Martina evitó mencionar los nombres de quienes la habían molestado, explicando que no había logrado ver quiénes fueron, ya que todo ocurrió de manera tan repentina que no pudo identificar a las personas involucradas.

Martina de "Gran Hermano" no sabe que su abuela falleció porque la familia decidió no avisarle (Captura de pantalla)

Sin embargo, Martina explicó el motivo de su malestar: “A mí no me molesta escuchar risas de fondo ni esas cosas, porque me re duermo. Pero esa voz constante, fuerte, ¡ay Dios! No, la bronca que tenía”, expresó, destacando lo que realmente la alteró: el ruido continuo que no la dejaba descansar.

La extraña razón por la que Martina de Gran Hermano 2025 se desmaya con frecuencia

“Siempre tuve mucha suerte con mi familia y mis amigos. Tenía todo muy perfecto, muy ordenado, me iba genial en el colegio, tenía amigas, pero no entendía por qué no podía hablar delante de la gente. O sea, no podía dar un oral en el colegio. Era horrible”, contó sobre su experiencia. Luego agregó: “El psicólogo me ayudó un montón”.

Martina de GH y su familia.

Su timidez era tan intensa que llegó a perder la conciencia: “Tuve que hacer un montón de procesos. Estaba tan abrumada que me desmayaba. No contaba lo que me pasaba y me desmayaba”, explicó. “Fue muy feo. Ahora me siento un poco más suelta, más libre”, añadió, refiriéndose a cómo ha logrado superar esos momentos difíciles.