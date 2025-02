El conmovedor saludo de Martina de Gran Hermano 2025 a su abuela sin saber que murió: “La extraño mucho”

Gran Hermano 2025 lleva casi tres meses en vivo. Los jugadores originales están en aislamiento desde entonces y no tienen contacto con lo que pasa afuera, si bien es lo que se espera del juego, una situación particular generó polémica entre los seguidores del programa. Hace unos días, se supo que la abuela de Martina Pereyra murió, pero su familia decidió no decirle.

Fue Ángel de Brito el encargado de contar la noticia en sus redes sociales, pero lo que más escándalo generó fue la decisión de la familia de la participante. A esto se suma que Martina es muy cercana a su abuela y siempre la recuerda en el programa.

El saludo de Martina de Gran Hermano 2025 a su abuela que falleció, pero no sabe

Días atrás, Martina estaba en el patio junto a Lucía cuando se acercó un colibrí hacia ella. Fue su compañera quien le contó el significado del animal, contándole que es una señal de un familiar. La participante aceptó las palabras de su amiga, pero no entendió el trasfondo de eso.

Martina de Gran Hermano 2025 le mandó un mensaje a su abuela sin saber que murió

En medio de la gala de nominación, mientras Martina iba al confesionario se vivió una situación incómoda y triste para los seguidores del programa. La participante decidió dejar un mensaje a su familia mirando a la cámara: “Un saludo a mis papás. Mamá y papá, los extraño. A mis hermanas, a mis primos, a mis tíos”, dijo la joven.

Luego, la participante de Gran Hermano agregó con emoción: “Y a mi abuela, que la amo y la extraño mucho”.

El video del momento se volvió viral en redes sociales y recibió comentarios de todo tipo, ya que la mayoría de los seguidores del programa señalaron que era un acto cruel no decirle la verdad teniendo en cuenta que ella siempre nombra a su abuela y es muy cercana.

“Me da mucha pena, merece saber que falleció”, “Lo que le hicieron es terrible”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios de las redes sociales indignados por lo que vive Martina.